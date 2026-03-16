Giá bạc ngày 15/3 giảm sâu, đe dọa mốc 80 USD/ounce khi đồng USD tăng mạnh Thị trường bạc quốc tế và nội địa đồng loạt giảm do áp lực từ đồng USD. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ rơi về vùng 70 USD nếu mất mốc hỗ trợ 80 USD/ounce.

Ngày 15/3, thị trường bạc ghi nhận xu hướng sụt giảm đồng nhất tại cả thị trường quốc tế và nội địa. Đà giảm này được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số USD và môi trường lãi suất cao tại Mỹ, khiến các tài sản không sinh lời như kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh lớn.

Diễn biến giá bạc trong nước ngày 15/3

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc ghi nhận mức giảm đáng kể tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Cụ thể, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 3.022.000 VND/lượng (mua vào) và 3.115.000 VND/lượng (bán ra) tại khu vực Hà Nội.

Tại các cửa hàng kinh doanh bạc khác, giá bạc 99.9 đang được giao dịch quanh mức 2.599.000 VND/lượng (mua vào) và 2.628.000 VND/lượng (bán ra). Tại TP. Hồ Chí Minh, giá mua vào loại bạc này dao động ở mức 2.601.000 VND/lượng và bán ra 2.634.000 VND/lượng.

Đối với bạc 99.99, thị trường Hà Nội ghi nhận giá mua vào khoảng 2.606.000 VND/lượng và bán ra 2.636.000 VND/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, mức giá tương ứng là 2.608.000 VND/lượng (mua vào) và 2.638.000 VND/lượng (bán ra).

Loại bạc (Hà Nội) Giá mua vào (VND/kg) Giá bán ra (VND/kg) Bạc 99.9 69.295.000 70.093.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 80.586.000 83.066.000

Thị trường thế giới lùi sát mốc hỗ trợ 80 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới ghi nhận mức giảm 3,77 USD so với phiên giao dịch liền trước, hiện dao động quanh ngưỡng 80,47 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 68,047 triệu VND/kg (mua vào) và 68,216 triệu VND/kg (bán ra).

Diễn biến này cho thấy một tuần đầy biến động khi tâm lý ưa thích rủi ro của nhà đầu tư liên tục thay đổi. Việc đồng USD tăng giá đã trực tiếp làm giảm sức hấp dẫn của các loại hàng hóa được định giá bằng đồng tiền này đối với các nhà đầu tư sở hữu ngoại tệ khác.

Rủi ro điều chỉnh sâu về vùng 70 USD/ounce

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích tại FX Empire, nhận định thị trường đang ở giai đoạn then chốt. Dù trước đó có thời điểm giá vọt lên sát ngưỡng 90 USD/ounce, nhưng áp lực bán tháo đã kéo giá về vùng 80 USD/ounce.

Theo ông Lewis, ngưỡng 80 USD/ounce được xem là mốc hỗ trợ tâm lý đặc biệt quan trọng. Nếu vùng này bị phá vỡ, áp lực bán có thể gia tăng mạnh mẽ, đẩy giá bạc lùi sâu về vùng 70 USD/ounce trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao và những bất ổn địa chính trị khiến dòng tiền ưu tiên các tài sản an toàn khác như vàng hơn là bạc.