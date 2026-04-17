Giá cà phê hôm nay 17/4/2026: Đồng loạt giảm điểm khi chỉ số USD Index phục hồi Giá cà phê Robusta và Arabica cùng ghi nhận mức giảm từ 1,3% đến hơn 2,6% trong phiên 16/4 do làn sóng bán tháo khi đồng USD mạnh lên và áp lực tỷ giá DXY.

Giá cà phê thế giới trong phiên giao dịch ngày 16/4 chứng kiến đà sụt giảm trên cả hai sàn London và New York. Nguyên nhân chính được xác định do chỉ số DXY (USD Index) phục hồi từ mức thấp nhất trong 6 tuần, thúc đẩy các nhà đầu tư bán tháo các vị thế mua dài hạn trên thị trường hợp đồng tương lai.

Diễn biến giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế

Tại sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 5/2026 đóng cửa ở mức 3.474 USD/tấn, giảm 1,52% (tương đương 54 USD/tấn) so với phiên trước đó. Hợp đồng giao tháng 7/2026 cũng ghi nhận mức giảm 1,37% (tương đương 47 USD/tấn), xuống còn 3.347 USD/tấn.

Trong khi đó, sàn New York chịu áp lực điều chỉnh mạnh hơn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 5/2026 giảm 2,55% (tương đương 7,8 US cent/pound), xuống mức 296,45 US cent/pound. Hợp đồng kỳ hạn tháng 7/2026 đạt mức 290,4 US cent/pound sau khi giảm 2,62% (tương đương 7,85 US cent/pound).

Bảng tổng hợp giá cà phê chốt phiên 16/4

Sàn giao dịch Kỳ hạn Giá đóng cửa Thay đổi London (Robusta) Tháng 05/2026 3.474 USD/tấn -1,52% London (Robusta) Tháng 07/2026 3.347 USD/tấn -1,37% New York (Arabica) Tháng 05/2026 296,45 US cent/lb -2,55% New York (Arabica) Tháng 07/2026 290,4 US cent/lb -2,62%

Các yếu tố tác động và rủi ro từ thời tiết

Bên cạnh áp lực từ đồng USD mạnh, mức giảm của cà phê Robusta phần nào được hạn chế nhờ dữ liệu tồn kho trên sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, chỉ còn 3.867 lô. Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch nội địa vẫn diễn ra trầm lắng do nông dân có tâm lý giữ hàng dù nhu cầu thị trường vẫn duy trì ổn định sau đợt điều chỉnh giá.

Đáng chú ý, rủi ro nguồn cung đang gia tăng khi hiện tượng El Niño có khả năng quay trở lại vào giai đoạn tháng 5 đến tháng 6 với xác suất 61%. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) nhận định có 25% khả năng đây sẽ là một đợt "siêu El Niño" với cường độ mạnh, tương tự giai đoạn 2015-2016.

Tại Việt Nam, các chuyên gia khí tượng ghi nhận tình trạng nắng nóng bất thường với nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C tại khu vực phía Bắc do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió Lào. Mặc dù dự báo sẽ có mưa rào cục bộ tại các vùng trồng cà phê trọng điểm trong tuần này, nhưng thị trường vẫn cần những đợt mưa lớn hơn để giải quyết triệt để tình trạng hạn hán và thiếu nước tưới tiêu.