Giá cà phê hôm nay 23/3: Bật tăng 4%, tái lập mốc 94.000 đồng/kg tại Tây Nguyên Thị trường cà phê trong nước ngày 23/3/2026 ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ từ 3.300 - 3.500 đồng/kg, đưa giá nhân xô tại các tỉnh trọng điểm chạm ngưỡng 94.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay là sự kết hợp giữa đà phục hồi mạnh mẽ tại thị trường nội địa và sự bứt phá trên các sàn giao dịch quốc tế. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại khu vực Tây Nguyên đã tăng thêm 3,6% - 3,9% so với tuần trước, chính thức đưa mặt bằng giá trở lại vùng 93.000 – 94.000 đồng/kg.

Thị trường nội địa: Đắk Lắk và Gia Lai dẫn đầu đà tăng

Khảo sát thực tế cho thấy hoạt động thu mua cà phê nhân xô tại các tỉnh trọng điểm đang diễn ra sôi động hơn sau chuỗi ngày điều chỉnh. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, mức giá hiện đã chạm ngưỡng 94.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 3.500 đồng/kg. Đây là hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực ở thời điểm hiện tại.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê cũng ghi nhận mức tăng 3.300 đồng/kg, hiện đang giao dịch quanh mốc 94.000 đồng/kg. Riêng tại Lâm Đồng, dù mức giá vẫn duy trì thấp hơn các địa phương khác nhưng cũng đã tăng lên khoảng 93.000 đồng/kg. Mặc dù giá tăng nhanh, tuy nhiên tâm lý nông dân vẫn khá thận trọng, nhiều hộ sản xuất tiếp tục giữ hàng để chờ đợi những tín hiệu lạc quan hơn từ thị trường.

Bảng giá cà phê tại các tỉnh trọng điểm ngày 23/3/2026

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động (VND/kg) Đắk Lắk 94.000 +3.500 Gia Lai 94.000 +3.500 Đắk Nông 94.000 +3.300 Lâm Đồng 93.000 +3.300

Thị trường thế giới: Arabica tăng vọt hơn 8%

Trên thị trường quốc tế, cả hai sàn London và New York đều đóng cửa tuần với sắc xanh đậm. Cụ thể:

Kỳ hạn giao tháng 5/2026 chốt ở mức 3.664 USD/tấn (tăng 6%). Kỳ hạn giao tháng 7/2026 đạt 3.568 USD/tấn (tăng 5,8%). Sàn New York (Arabica): Kỳ hạn giao tháng 5/2026 bứt phá mạnh 8,6%, đạt 309,75 US cent/pound. Kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 8%, lên mức 302,35 US cent/pound.

Theo phân tích của Reuters, đà tăng của giá cà phê Việt Nam đang bám sát diễn biến của sàn ICE London. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp do các bên đang quan sát diễn biến cung cầu thực tế.

Rủi ro logistics và áp lực chi phí đầu vào

Bên cạnh yếu tố cung cầu, giá cà phê đang chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô và địa chính trị. Các doanh nghiệp xuất khẩu bày tỏ lo ngại về rủi ro logistics tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là căng thẳng tại eo biển Hormuz có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hơn nữa, chi phí sản xuất vẫn đang là gánh nặng đối với nông dân khi giá phân bón neo ở mức cao. Điều này khiến người trồng cà phê phải tính toán tối ưu đầu tư để duy trì lợi nhuận. Sự tăng giá của năng lượng, với giá dầu Brent vượt mốc 115 USD/thùng, cũng được xem là đòn bẩy thúc đẩy dòng tiền đầu cơ chảy mạnh vào thị trường hàng hóa nông sản, trong đó có cà phê.

Trong ngắn hạn, giới chuyên gia nhận định thị trường sẽ tiếp tục dồn sự chú ý vào sản lượng vụ mùa 2026 của Brazil. Dù các dự báo cho thấy triển vọng khả quan, nhưng xu hướng bán ra thận trọng của các nhà sản xuất lớn vẫn sẽ là yếu tố hỗ trợ vững chắc cho mặt bằng giá hiện nay.