Giá cà phê Robusta chạm mốc 3.528 USD một tấn, cao nhất từ đầu tháng 4 Thị trường cà phê thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp khi tồn kho Robusta xuống thấp nhất trong hơn một năm. Trong khi đó, Brazil dự báo sản lượng kỷ lục cho niên vụ tới.

Giá cà phê thế giới ngày 16/04/2026 ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là cà phê Robusta. Đây là phiên tăng giá thứ ba liên tiếp của thị trường, đẩy giá Robusta lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 4 do lo ngại về tình trạng khan hiếm nguồn cung ngắn hạn.

Diễn biến giá cà phê trên các sàn giao dịch quốc tế

Trong phiên giao dịch ngày 15/04, giá cà phê Robusta trên sàn London (ICE Futures Europe) tăng mạnh ở các kỳ hạn giao dịch. Cụ thể, hợp đồng kỳ hạn tháng 05/2026 tăng 2,02% (tương đương 70 USD/tấn), đạt mức 3.528 USD/tấn. Kỳ hạn giao tháng 07/2026 cũng ghi nhận mức tăng 1,28% (43 USD/tấn), lên mức 3.391 USD/tấn.

Giá cà phê trên sàn London trong phiên giao dịch ngày 15/04/2026

Tại sàn New York (ICE Futures US), giá cà phê Arabica có mức biến động nhẹ hơn. Kỳ hạn tháng 05/2026 tăng 0,53% (1,6 US cent/pound), đóng cửa ở mức 304,25 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 07/2026 tăng thêm 0,22% (0,65 US cent/pound), đạt 298,25 US cent/pound.

Nguyên nhân hỗ trợ đà tăng

Động lực chính thúc đẩy giá Robusta là lượng tồn kho do sàn ICE giám sát đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 1,25 năm, chỉ còn 3.891 lô tính đến ngày 15/04. Ngoài ra, sự biến động của đồng USD và xu hướng giảm xuất khẩu từ Brazil trong ngắn hạn đã tạo thêm áp lực tăng giá.

Dự báo nguồn cung kỷ lục từ Brazil

Mặc dù giá đang ở mức cao, áp lực giảm giá có thể xuất hiện trong trung hạn khi Brazil bước vào vụ thu hoạch mới. Theo công ty tư vấn Safras & Mercado, sản lượng cà phê niên vụ 2026-2027 của quốc gia này dự kiến đạt mức kỷ lục 75,65 triệu bao (loại 60 kg), tăng 17% so với vụ trước.

Loại cà phê Sản lượng dự báo (triệu bao) Biến động so với vụ trước Arabica 49,95 +29% Robusta 25,70 -1,2% Tổng cộng 75,65 +17%

Chuyên gia Gil Barabach từ Safras cho biết, điều kiện thời tiết thuận lợi với lượng mưa dồi dào đã giúp nâng cao năng suất cây trồng tại Brazil. Tuy nhiên, hiện nông dân mới chỉ bán ra khoảng 14% sản lượng dự kiến, thấp hơn mức trung bình 5 năm (23%), do tâm lý chờ đợi mức giá tối ưu hơn.

Thay đổi thói quen tiêu dùng tại thị trường Mỹ

Tại Mỹ - thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới - xu hướng tiêu dùng tại nhà đang gia tăng mạnh mẽ. Khảo sát từ Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) cho thấy 85% người uống cà phê chọn sử dụng tại nhà, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Nguyên nhân được cho là do sự phổ biến của mô hình làm việc từ xa, áp lực kinh tế và sự cải thiện của các thiết bị pha chế gia đình. Trung bình mỗi người tiêu dùng Mỹ uống 2,8 tách mỗi ngày, đóng góp vào tổng mức tiêu thụ hơn 500 triệu tách cà phê trên toàn quốc mỗi ngày.