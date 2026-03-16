Giá cà phê thế giới ngày 15/3: Robusta giảm sâu gần 5%, chạm đáy 7 tháng qua Thị trường cà phê toàn cầu vừa trải qua phiên giao dịch lao dốc mạnh, trong đó giá robusta mất gần 5% do áp lực nguồn cung từ Brazil và đà tăng của đồng USD.

Giá cà phê thế giới ghi nhận đợt điều chỉnh giảm mạnh trên cả hai sàn giao dịch London và New York trong phiên kết thúc tuần ngày 15/3. Tâm lý bán tháo lan rộng khi các báo cáo dự báo nguồn cung toàn cầu đang dần cải thiện, kết hợp với các yếu tố vĩ mô không thuận lợi đã đẩy giá robusta xuống mức thấp nhất trong hơn nửa năm qua.

Robusta và Arabica đồng loạt mất giá sâu

Tại sàn London, giá cà phê robusta giao kỳ hạn tháng 5/2026 ghi nhận mức giảm 170 USD/tấn, tương đương 4,68% so với phiên trước đó, chốt ở mức 3.455 USD/tấn. Đây là mức giá thấp nhất của hợp đồng này trong vòng 7 tháng trở lại đây. Tương tự, kỳ hạn giao tháng 7/2026 cũng giảm mạnh 155 USD/tấn (giảm 4,38%), xuống còn 3.372 USD/tấn.

Tại sàn New York, diễn biến thị trường arabica cũng không khả quan hơn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 giảm 6,75 US cent/pound, tương đương 2,3%, hiện đứng ở mức 285,15 US cent/pound. Kỳ hạn giao tháng 7/2026 giảm 7,05 US cent/pound, chốt phiên tại 279,4 US cent/pound. Theo các chuyên gia, đà giảm này phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về tình trạng dư cung trong tương lai gần.

Nguồn cung từ Brazil dự báo đạt kỷ lục

Nguyên nhân chủ chốt khiến giá cà phê lao dốc là báo cáo mới nhất từ Công ty tư vấn StoneX. Đơn vị này đã nâng dự báo sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2026–2027 lên mức kỷ lục 75,3 triệu bao (loại 60kg). Con số này cao hơn 6,5% so với dự báo trước đó và tăng trưởng mạnh 20,8% so với niên vụ 2025–2026.

Nguồn cung tăng tạo áp lực lớn lên thị trường

Triển vọng mùa vụ bội thu tại quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới đã gây áp lực trực tiếp lên giá kỳ hạn. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tại vùng Minas Gerais – khu vực trồng arabica trọng điểm của Brazil – đang rất thuận lợi với lượng mưa ổn định, hỗ trợ tốt cho giai đoạn phát triển cuối của cây cà phê.

Xuất khẩu từ Việt Nam tăng trưởng và tác động tỷ giá

Tại Việt Nam, quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới, nông dân đang có xu hướng bán ra mạnh hơn do lo ngại giá sẽ tiếp tục giảm sâu. Theo dữ liệu từ Cục Hải quan, trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 367.270 tấn, trị giá gần 1,76 tỷ USD. Mặc dù sản lượng xuất khẩu tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá trị kim ngạch lại giảm nhẹ 1,3%.

Ngoài ra, sức mạnh của đồng USD cũng là yếu tố kìm hãm giá hàng hóa. Chỉ số USD Index tăng lên mức cao nhất trong khoảng 3,5 tháng qua. Khi đồng USD mạnh lên, cà phê trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà mua sử dụng các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu tiêu thụ và gây áp lực giảm giá lên các sàn giao dịch quốc tế.

Tồn kho phục hồi và rủi ro địa chính trị

Lượng tồn kho được giám sát bởi các sàn giao dịch đang có dấu hiệu phục hồi tích cực. Theo ICE, tồn kho arabica đã tăng lên mức 572.004 bao, mức cao nhất trong 5,5 tháng. Đối với robusta, dù có sự sụt giảm nhẹ vào cuối tuần còn 4.517 lô, nhưng nhìn chung vẫn cao hơn so với giai đoạn trước. Mặc dù tồn kho vẫn thấp hơn mức trung bình nhiều năm, nhưng sự phục hồi này đã phần nào tháo gỡ tâm lý lo ngại thiếu hụt nguồn cung cục bộ.

Đáng chú ý, thị trường vẫn đang theo dõi sát sao căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Xung đột tại eo biển Hormuz đã làm gia tăng chi phí vận tải biển và bảo hiểm. Điều này tạo ra một nghịch lý: trong khi giá niêm yết trên sàn giảm, chi phí thực tế mà các nhà nhập khẩu và doanh nghiệp rang xay phải chi trả có thể vẫn ở mức cao do gánh nặng chi phí logistic.