Giá heo hơi hôm nay 17/4/2026: Toàn quốc đi ngang, mức cao nhất 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 17/4 ghi nhận trạng thái ổn định trên cả nước. Giá giao dịch dao động phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg, trong đó miền Nam duy trì mặt bằng giá cao nhất.

Giá heo hơi hôm nay 17/4/2026 duy trì xu hướng đi ngang sau những đợt điều chỉnh nhẹ vào phiên trước đó. Theo khảo sát tại các khu vực, giá thu mua heo hơi trên toàn quốc đang dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg, phản ánh tâm lý ổn định của thị trường chăn nuôi hiện nay.

Thị trường miền Bắc duy trì đà ngang

Tại khu vực phía Bắc, giá heo hơi trong sáng nay không ghi nhận sự biến động mới. Mặt bằng giá tại đây tiếp tục dao động trong ngưỡng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Đáng chú ý, các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên vẫn giữ vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá 65.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên 65.000 - Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La 64.000 - Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lai Châu 63.000 -

Mức giá thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg, được ghi nhận đồng loạt tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu. Các tỉnh còn lại duy trì ổn định ở mức 64.000 đồng/kg.

Miền Trung - Tây Nguyên: Đắk Lắk và Lâm Đồng giữ giá cao

Tương tự như miền Bắc, thị trường tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng bước vào nhịp đi ngang. Thương lái tại đây đang thu mua heo hơi với giá từ 63.000 đồng/kg đến 68.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương có giá thấp nhất khu vực.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Đắk Lắk, Lâm Đồng 68.000 - Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà 64.000 - Hà Tĩnh 63.000 -

Bên cạnh đó, hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đa số các địa phương khác như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng... đều ổn định tại mốc 64.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam neo ở ngưỡng cao nhất cả nước

Sau khi có sự tăng nhẹ trong phiên 16/4, giá heo hơi tại miền Nam đã chững lại trong sáng nay nhưng vẫn giữ vị thế là khu vực có mặt bằng giá cao nhất toàn quốc. Giá giao dịch phổ biến dao động từ 67.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long 69.000 - Cà Mau 68.000 - An Giang, Cần Thơ 67.000 -

Đáng chú ý, các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Vĩnh Long đang duy trì mức giá cao nhất 69.000 đồng/kg. Các địa phương có giá thấp nhất miền là An Giang và Cần Thơ cũng đạt mức 67.000 đồng/kg.

Tăng cường phòng chống dịch tả heo châu Phi tại Quảng Ngãi

Trong bối cảnh giá heo đang ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được các địa phương đặc biệt quan tâm. Tại xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã đã ban hành văn bản tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch tả heo châu Phi tái phát và lây lan diện rộng.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích xã Sa Loong phun hóa chất khử trùng khu vực chuồng nuôi của các hộ dân.

Cụ thể, chính quyền xã Sa Loong yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng diện rộng và kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán, vận chuyển, giết mổ heo bệnh. Công tác tái đàn cũng được yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt, đảm bảo con giống có nguồn gốc rõ ràng và tiêm phòng đầy đủ vắc xin theo quy định của Luật Thú y năm 2025.

Nhìn chung, thị trường heo hơi toàn quốc đang có xu hướng đi ngang bền vững. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh tại các địa phương như Quảng Ngãi sẽ là yếu tố then chốt để duy trì nguồn cung và ổn định giá cả trong thời gian tới.