Giá heo hơi hôm nay 20/3: Tăng đồng loạt, mức cao nhất đạt 68.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 20/3 ghi nhận đà tăng trưởng tại cả ba miền với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg, đẩy giá bán cao nhất lên ngưỡng 68.000 đồng/kg tại khu vực miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 20/3 duy trì đà tăng trưởng trên toàn quốc, trong đó khu vực miền Nam ghi nhận mức giá đỉnh mới là 68.000 đồng/kg. Xu hướng tăng giá này xuất hiện tại hầu hết các địa phương trọng điểm, phản ánh sự biến động mạnh mẽ của nguồn cung và nhu cầu thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Tổng quan biến động giá heo hơi toàn quốc

Nhìn chung, thị trường heo hơi ngày 20/3 tiếp tục xu hướng tăng với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất cả nước hiện ghi nhận ở mức 64.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất đã chạm mốc 68.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành phía Nam.

Khu vực Khoảng giá (VND/kg) Biến động Miền Bắc 64.000 - 67.000 Tăng 1.000 - 2.000 Miền Trung - Tây Nguyên 64.000 - 67.000 Tăng 1.000 Miền Nam 66.000 - 68.000 Tăng 1.000

Thị trường miền Bắc tăng mạnh tại Lào Cai

Tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận đà tăng tại nhiều địa phương. Đáng chú ý nhất là Lào Cai với mức tăng 2.000 đồng/kg, đưa giá bán lên 66.000 đồng/kg. Các tỉnh Bắc Ninh và Hưng Yên hiện đang dẫn đầu khu vực với mức giá 67.000 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg.

Tại các địa phương khác như Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ, giá heo ổn định ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Ninh Bình và Sơn La là hai tỉnh hiếm hoi giữ giá đi ngang, lần lượt ở mức 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.

Miền Trung và Tây Nguyên: Lâm Đồng giữ mức cao nhất

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận biến động tăng 1.000 đồng/kg tại Quảng Trị (lên 66.000 đồng/kg) và Gia Lai (lên 64.000 đồng/kg). Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực này khi đạt ngưỡng 67.000 đồng/kg.

Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An và Huế vẫn duy trì mức giá 65.000 đồng/kg. Nhìn chung, mặt bằng giá tại khu vực này khá ổn định và dao động trong biên độ hẹp từ 64.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Miền Nam chạm mốc 68.000 đồng/kg

Thị trường miền Nam hôm nay ghi nhận mức giá cao nhất cả nước. Các địa phương bao gồm Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt ngưỡng 68.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận trên quy mô toàn quốc tính đến thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, An Giang cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg lên 66.000 đồng/kg. Riêng Cần Thơ và Cà Mau giữ giá ổn định, không có biến động mới, duy trì mức lần lượt là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.