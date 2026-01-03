Giá heo hơi hôm nay 26/2: Miền Bắc và miền Trung giảm mạnh, thấp nhất 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại khu vực phía Bắc và miền Trung trong sáng 26/2, trong khi miền Nam duy trì ổn định.

Sáng 26/2, thị trường heo hơi cả nước chứng kiến sự điều chỉnh trái chiều giữa các khu vực. Tại miền Bắc và miền Trung, giá thu mua tiếp tục giảm đáng kể, với mức giảm cao nhất ghi nhận được là 2.000 đồng/kg. Ngược lại, khu vực miền Nam giữ xu hướng đi ngang sau chuỗi ngày biến động. Hiện tại, giá giao dịch toàn quốc dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc giảm mạnh nhất tại Tuyên Quang

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh giảm tại hầu hết các địa phương. Đáng chú ý, Tuyên Quang ghi nhận mức giảm 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về mốc 70.000 đồng/kg. Đa số các tỉnh thành còn lại như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng lùi về mức 71.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng/kg) Biến động (đồng/kg) Bắc Ninh 72.000 - Hà Nội, Thái Nguyên, Hưng Yên 71.000 -1.000 Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ 70.000 -1.000 đến -2.000

Miền Trung và Tây Nguyên: Nghệ An xuống mức 69.000 đồng/kg

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng không nằm ngoài đà giảm. Nghệ An hiện là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực và cả nước khi giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa cùng điều chỉnh về mức 71.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng vẫn giữ được mức giá cao nhất vùng là 72.000 đồng/kg.

Miền Nam duy trì đà đi ngang

Trái ngược với đà giảm ở phía Bắc, giá heo hơi tại miền Nam hôm nay khá ổn định. Các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM tiếp tục dẫn đầu khu vực với mức 72.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất vùng được ghi nhận tại Cần Thơ với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam không ghi nhận biến động mới so với hôm qua.

Đắk Lắk hỗ trợ đến 3 triệu đồng/con heo thiệt hại do lũ

Bên cạnh diễn biến giá thị trường, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 05 về việc hỗ trợ khôi phục sản xuất sau bão và mưa lũ. Chính sách này nhắm đến các cá nhân, hộ gia đình và hợp tác xã bị thiệt hại trong đợt thiên tai tháng 11/2025.

Cụ thể trong lĩnh vực chăn nuôi heo:

Heo nái và heo đực giống: Hỗ trợ 3.000.000 đồng/con.

Hỗ trợ 3.000.000 đồng/con. Heo trên 28 ngày tuổi: Hỗ trợ 1.060.000 đồng/con.

Hỗ trợ 1.060.000 đồng/con. Heo dưới 28 ngày tuổi: Hỗ trợ 550.000 đồng/con.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ trên toàn tỉnh đạt hơn 600,9 tỷ đồng, được huy động từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và Quỹ vận động cứu trợ. UBND tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm triển khai và giám sát để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, tránh thất thoát.