Giá heo hơi hôm nay 27/2: Miền Bắc và miền Trung giảm đồng loạt, mức thấp nhất 69.000 đồng/kg Thị trường heo hơi ngày 27/2 ghi nhận đà giảm 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành phía Bắc và miền Trung. Hiện giá heo toàn quốc dao động trong khoảng 69.000 - 72.000 đồng/kg.

Sáng nay (27/2), thị trường heo hơi ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm rải rác tại khu vực miền Bắc và miền Trung với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực miền Nam tiếp tục duy trì đà đi ngang ổn định. Hiện mức giá thấp nhất ghi nhận được là 69.000 đồng/kg tại một số địa phương thuộc cả ba miền.

Khu vực miền Bắc: Nhiều địa phương lùi về mốc 70.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều tỉnh thành. Các địa phương bao gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Sơn La đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá giao dịch về quanh mốc 70.000 đồng/kg. Riêng Bắc Ninh giảm 1.000 đồng/kg nhưng vẫn giữ mức 71.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Lai Châu ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg, trở thành địa phương có giá thấp nhất khu vực. Các khu vực khác như Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Hưng Yên vẫn duy trì mức giá cao nhất vùng là 71.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Hưng Yên 71.000 -1.000 (Bắc Ninh) Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La 70.000 -1.000 (Đa số) Lai Châu 69.000 -1.000

Miền Trung - Tây Nguyên: Thanh Hóa và Hà Tĩnh cùng giảm giá

Thị trường miền Trung – Tây Nguyên hôm nay ghi nhận biến động giảm tại Thanh Hoá và Hà Tĩnh. Cả hai địa phương này cùng giảm 1.000 đồng/kg, lùi về mức 69.000 đồng/kg, ngang bằng với Nghệ An. Đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực hiện nay.

Mức giá cao nhất khu vực vẫn đang được duy trì tại Lâm Đồng với 72.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hoà neo ổn định ở mốc 71.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk không có biến động, giữ giá 70.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (VND/kg) Biến động (VND/kg) Lâm Đồng 72.000 - Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hoà 71.000 - Gia Lai, Đắk Lắk 70.000 - Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Nghệ An 69.000 -1.000 (Thanh Hoá, Hà Tĩnh)

Miền Nam: Duy trì trạng thái đi ngang

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận bất kỳ sự điều chỉnh nào. Giao dịch toàn khu vực tiếp tục dao động trong khoảng 69.000 – 72.000 đồng/kg. Trong đó, các điểm nóng như Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM vẫn neo ở mức cao nhất 72.000 đồng/kg.

Ngược lại, Cần Thơ tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất khu vực với 69.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại như An Giang, Cà Mau và Vĩnh Long ổn định tại mốc 70.000 đồng/kg; Đồng Tháp giữ mức 71.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì đà giảm ở khu vực miền Bắc và miền Trung.

Đắk Lắk hút hơn 180 tỷ đồng vào dự án chăn nuôi hiện đại

Bên cạnh diễn biến giá cả, thị trường chăn nuôi ghi nhận tín hiệu tích cực về đầu tư. Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk vừa cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho CTCP chăn nuôi Phú Yên thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi heo Ea Bar 1. Dự án có quy mô khoảng 23,18 ha với tổng vốn đầu tư đạt 181,712 tỷ đồng.

Trang trại này được định hướng đầu tư theo công nghệ hiện đại, khép kín, đáp ứng các tiêu chuẩn VietGap và vệ sinh môi trường phòng dịch. Đây là một trong số 66 dự án chăn nuôi tập trung đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Đắk Lắk với tổng vốn đầu tư toàn tỉnh lên đến hơn 10.121 tỷ đồng.

Tính đến nay, Đắk Lắk đã có 28 dự án đi vào hoạt động. Tỉnh cũng đã hoàn tất quy hoạch sử dụng đất chăn nuôi tập trung đến năm 2030 với diện tích khoảng 7.594 ha, nhằm thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào ngành chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, phục vụ tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu.