Giá quặng sắt ngày 27/2 giảm nhẹ xuống 98,4 USD/tấn do lo ngại cắt giảm sản lượng thép Thị trường quặng sắt thế giới chịu áp lực khi các nhà máy thép Trung Quốc chuẩn bị cắt giảm 30% sản lượng, dù kỳ vọng vào chính sách bất động sản vẫn duy trì.

Giá quặng sắt thế giới ghi nhận đà giảm trong phiên giao dịch ngày 27/2 khi thị trường phản ứng với kế hoạch cắt giảm sản lượng thép tại Trung Quốc. Tuy nhiên, mức giảm được hạn chế nhờ những tín hiệu tích cực từ chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản của Bắc Kinh.

Diễn biến giá quặng sắt trên các sàn giao dịch

Tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5, mã được giao dịch sôi động nhất, đã giảm 0,4%, chốt phiên ở mức 745,5 nhân dân tệ (tương đương 108,91 USD)/tấn. Tương tự, tại Sàn Giao dịch Singapore, giá quặng sắt chuẩn giao tháng 3 cũng giảm 0,27%, xuống còn 98,4 USD/tấn.

Trái ngược với thị trường kỳ hạn, giá quặng sắt giao ngay đường biển theo ghi nhận từ SteelHome đã tăng 1,46% so với tuần trước đó, đạt mức 97,5 USD/tấn vào ngày 25/2.

Áp lực từ kế hoạch cắt giảm sản lượng thép

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là thông tin một số nhà sản xuất thép tại khu vực phía Bắc Trung Quốc sẽ phải cắt giảm ít nhất 30% sản lượng kể từ ngày 4/3. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian diễn ra kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp Trung Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 5/3.

Ông Xin Ge, Phó Giám đốc tại công ty tư vấn Lange Steel, nhận định rằng việc thắt chặt sản xuất sẽ trực tiếp làm giảm nhu cầu tiêu thụ các nguyên liệu đầu vào, đặc biệt là quặng sắt. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nguồn cung thép thành phẩm giảm có thể hỗ trợ giá thép không bị giảm sâu và khuyến khích các nhà máy bổ sung tồn kho trong tương lai.

Kỳ vọng phục hồi từ lĩnh vực bất động sản

Thị trường hiện đang dồn sự chú ý vào các động thái mới của chính phủ Trung Quốc nhằm vực dậy ngành bất động sản. Sau khi Thượng Hải nới lỏng các hạn chế mua nhà và dỡ bỏ quy định kiểm soát nợ cho doanh nghiệp địa ốc, giới đầu tư kỳ vọng các thành phố lớn khác cũng sẽ sớm áp dụng các biện pháp nới lỏng tương tự.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ Shanghai Steel Market công bố ngày 25/2 cho thấy tỷ lệ vận hành lò cao tại 242 nhà máy thép đã có sự gia tăng, với sản lượng gang nóng tăng thêm 7.700 tấn so với giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Biến động các mặt hàng liên quan

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn Đại Liên đồng loạt ghi nhận xu hướng đi xuống, trong đó than luyện cốc giảm 2,15% và than cốc giảm 0,63%. Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, diễn biến giá các mặt hàng thép có sự phân hóa rõ rệt: