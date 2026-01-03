Giá sắt thép ngày 27/2: Thị trường nội địa đi ngang, quặng sắt thế giới giảm nhẹ Giá thép xây dựng trong nước duy trì ổn định tại cả ba miền, trong khi thị trường quốc tế biến động giảm do lo ngại nhu cầu nguyên liệu suy yếu tại Trung Quốc.

Thị trường sắt thép ngày 27/2 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa diễn biến trong nước và quốc tế. Trong khi các doanh nghiệp thép nội địa giữ nguyên biểu giá bán ra, giá quặng sắt và thép kỳ hạn trên các sàn giao dịch lớn tại Trung Quốc và Singapore lại chịu áp lực giảm do dự báo nhu cầu nguyên liệu đầu vào suy yếu trong ngắn hạn.

Bảng giá thép xây dựng tại thị trường nội địa ngày 27/2

Tại thị trường Việt Nam, giá thép xây dựng hôm nay không ghi nhận biến động mới. Các thương hiệu lớn như Hòa Phát, Việt Ý, Việt Đức tiếp tục duy trì mức giá từ kỳ điều chỉnh trước. Dưới đây là bảng giá chi tiết tại các khu vực:

Khu vực Thương hiệu Thép cuộn CB240 (VND/kg) Thép thanh vằn D10 CB300 (VND/kg) Miền Bắc Hòa Phát 14.010 14.010 Miền Bắc Việt Ý 13.940 13.840 Miền Bắc Việt Đức 14.050 13.850 Miền Bắc VAS 13.740 13.330 Miền Trung Hòa Phát 13.800 13.600 Miền Trung Việt Đức 14.250 14.050 Miền Trung VAS 13.640 13.130 Miền Nam Hòa Phát 14.010 13.800 Miền Nam VAS 13.740 13.430

Diễn biến giá quặng sắt và thép trên sàn giao dịch quốc tế

Trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE), giá thép thanh cốt thép giao tháng 9/2026 giảm 8 Nhân dân tệ, xuống mức 3.091 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, một số mặt hàng khác ghi nhận mức tăng nhẹ: thép cuộn cán nóng tăng 0,22%, thép dây tăng 0,35%, trong khi thép không gỉ giảm 0,66%.

Tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE), hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 được giao dịch nhiều nhất giảm 0,4%, xuống còn 745,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 108,91 USD/tấn). Tương tự, trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3 (SZZFH6) cũng giảm 0,27% về mức 98,4 USD/tấn.

Áp lực cắt giảm sản lượng tại Trung Quốc tác động đến giá

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của giá nguyên liệu đầu vào là kế hoạch cắt giảm sản lượng tại khu vực phía Bắc Trung Quốc. Cụ thể, một số nhà sản xuất thép tại đây sẽ phải cắt giảm ít nhất 30% công suất từ ngày 4/3 nhằm đảm bảo chất lượng không khí trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội thường niên vào ngày 5/3.

Đáng chú ý, bất chấp các biện pháp hạn chế sản lượng, thị trường vẫn xuất hiện những tín hiệu hỗ trợ. Chính phủ Trung Quốc đang thể hiện nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản thông qua việc nới lỏng các quy định mua nhà tại Thượng Hải và dỡ bỏ giới hạn nợ cho các nhà phát triển. Thêm vào đó, tỷ lệ vận hành lò cao tại 242 nhà máy thép đã tăng so với tuần trước, với sản lượng gang nóng tăng thêm 7.700 tấn so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán.

Về các nguyên liệu khác, giá than cốc trên sàn DCE ghi nhận mức giảm 2,15%, trong khi than cốc (DCJcv1) giảm 0,63%. Theo dữ liệu từ công ty tư vấn SteelHome, giá giao ngay quặng sắt vận chuyển bằng đường biển đã tăng nhẹ 1,46% so với tuần trước, đạt mức 97,5 USD vào ngày 25/2.