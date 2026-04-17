Giá sầu riêng hôm nay 17/4/2026: Thị trường đi ngang, cao nhất đạt 90.000 đồng/kg Giá sầu riêng tại các vùng trồng trọng điểm duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch ngày 17/4. Các doanh nghiệp đang siết chặt quản lý dữ liệu để thích ứng quy trình xuất khẩu mới.

Ghi nhận tại thị trường trong nước ngày 17/4/2026, giá sầu riêng tại các khu vực sản xuất chính như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục duy trì đà đi ngang. Sức mua hiện chưa ghi nhận sự đột biến, khiến mặt bằng giá sầu riêng RI6 và sầu riêng Thái giữ mức ổn định so với các phiên giao dịch trước đó.

Chi tiết giá sầu riêng tại các khu vực trọng điểm

Tại khu vực Tây Nam Bộ, sầu riêng Thái loại đẹp lựa chọn vẫn là mặt hàng có giá trị cao nhất thị trường. Trong khi đó, tại khu vực Tây Nguyên, mức giá ghi nhận thấp hơn đôi chút do các yếu tố về chi phí vận chuyển và phân loại hàng hóa.

Loại sầu riêng Khu vực Tây Nam Bộ (VND/kg) Khu vực Đông Nam Bộ (VND/kg) Khu vực Tây Nguyên (VND/kg) RI6 Đẹp Lựa 55.000 – 60.000 55.000 – 60.000 52.000 – 54.000 RI6 Xô 25.000 – 28.000 25.000 – 30.000 25.000 – 30.000 Thái Đẹp Lựa 85.000 – 90.000 75.000 – 85.000 72.000 – 74.000 Thái Mua Xô 45.000 – 50.000 40.000 – 50.000 32.000 – 35.000

Diễn biến thị trường khu vực

Bên cạnh sự ổn định tại miền Tây, khu vực Đông Nam Bộ cũng ghi nhận mức giá đi ngang. Cụ thể, sầu riêng RI6 loại đẹp duy trì quanh ngưỡng 55.000 – 60.000 đồng/kg. Đối với sầu riêng Thái hàng tuyển, mức giá phổ biến dao động từ 75.000 – 85.000 đồng/kg.

Tại Tây Nguyên, giá sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu duy trì ổn định. RI6 hàng đẹp lựa được thu mua trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái hàng xô tại khu vực này có mức giá thấp nhất thị trường, dao động quanh ngưỡng 32.000 – 35.000 đồng/kg.

Thách thức tái tổ chức sản xuất theo quy trình "luồng xanh"

Ngoài diễn biến giá cả, thị trường đang tập trung vào việc thích ứng với quy trình xuất khẩu mới. Sau khi lô hàng sầu riêng đầu tiên được thông quan theo cơ chế "luồng xanh", các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện siết chặt quản lý dữ liệu và định danh sản phẩm.

Ông Nguyễn Ngọc Phú Quí, đại diện Công ty TNHH Thương mại Nông sản Thiện Tâm, cho biết việc áp dụng hệ thống mới giúp doanh nghiệp kiểm soát minh bạch thông tin từ vùng trồng đến đóng gói. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân. Mọi khâu từ lấy mẫu, thu hoạch đến gắn tem tại vườn phải được thực hiện đồng bộ dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Đồng quan điểm, ông Trần Văn Tưởng, Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn trái cây 001, nhấn mạnh việc định danh từng sản phẩm giúp theo dõi toàn bộ quá trình sinh trưởng và chăm sóc. Đây là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát ngày càng khắt khe từ các thị trường quốc tế lớn.