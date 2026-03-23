Giá sầu riêng hôm nay 23/3: Ri6 loại A đạt 95.000 đồng/kg, sầu Thái tăng mạnh Cập nhật giá sầu riêng ngày 23/3 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận mức tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg do nguồn cung khan hiếm vào cuối vụ và nhu cầu xuất khẩu tăng.

Giá sầu riêng hôm nay 23/3 tại các kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ở mức cao và đang có xu hướng tiếp tục tăng. Nguyên nhân chính do nguồn cung tại vườn đang giảm mạnh khi bước vào giai đoạn cuối vụ, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc và Đài Loan, tăng cao.

Chi tiết bảng giá sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái

Ghi nhận tại các địa phương như Tiền Giang, Cai Lậy, Đồng Tháp, giá sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái (sầu Đô-na) có biến động tăng nhẹ so với phiên trước đó. Cụ thể:

Loại sầu riêng Phân loại Giá thu mua (VND/kg) Sầu riêng Ri6 Loại A 90.000 – 95.000 Sầu riêng Ri6 Loại B 75.000 – 80.000 Sầu riêng Ri6 Loại C 55.000 – 65.000 Sầu riêng Thái VIP Loại A 160.000 – 165.000 Sầu riêng Thái VIP Loại B 140.000 – 145.000 Sầu riêng Thái (Mẫu đẹp) Loại A 140.000 – 145.000 Sầu riêng Thái (Mẫu đẹp) Loại B 120.000 – 125.000

Bên cạnh các dòng VIP, các loại sầu riêng dạt hoặc lỗi cũng duy trì mức giá ổn định. Sầu riêng Thái dạt dao động từ 55.000 – 65.000 đồng/kg, trong khi hàng lỗi dao động trong khoảng 100.000 – 105.000 đồng/kg. Ri6 kem hiện có mức giá thấp nhất, phổ biến từ 17.000 – 22.000 đồng/kg.

Giá các dòng sầu riêng Musang King và Chuồng Bò

Các loại sầu riêng khác như Musang King và Chuồng Bò cũng ghi nhận lực đẩy từ thị trường, mặc dù mức giá có sự chênh lệch tùy theo chất lượng trái:

Sầu riêng Musang King: Loại A dao động mức 135.000 – 140.000 đồng/kg; loại B đạt từ 117.000 – 120.000 đồng/kg.

Sầu riêng Chuồng Bò: Loại A có giá 85.000 – 92.000 đồng/kg; loại B từ 70.000 – 77.000 đồng/kg. Hàng dạt của dòng này ở mức 60.000 – 65.000 đồng/kg.

Sầu riêng Sáu Hữu: Loại A dao động từ 115.000 – 120.000 đồng/kg; loại B dao động từ 100.000 – 110.000 đồng/kg.

Phân tích xu hướng thị trường

Đáng chú ý, mức tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg đối với hai dòng chủ lực là sầu Thái và Ri6 cho thấy sức nóng của thị trường vào cuối vụ. Tại khu vực miền Tây, lượng hàng tại vườn hiện không còn nhiều, tạo nên sự cạnh tranh thu mua giữa các kho và đơn vị xuất khẩu.

Hàng đẹp và hàng đạt chuẩn (hàng VIP) đang là ưu tiên hàng đầu của các thương lái để đáp ứng các đơn hàng quốc tế. Trong khi Musang King duy trì sự ổn định ở phân khúc cao cấp, dòng sầu riêng Chuồng Bò dù có mức giá thấp hơn nhưng vẫn tăng trưởng theo xu hướng chung của toàn thị trường.