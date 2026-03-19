Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/3/2026: Giảm về 137.500 đồng/kg, xuất khẩu Brazil tăng mạnh Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 giảm về 137.500 đồng tại nhiều địa phương, thị trường thế giới ổn định, xuất khẩu Brazil tăng mạnh

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận mức trung bình 137.500 đồng/kg, giảm mạnh 3.700 đồng/kg so với ngày trước đó. Diễn biến này khiến giá tiêu hôm nay 19/3/2026 quay đầu giảm sau giai đoạn duy trì ở mức cao.

Tại Gia Lai và Bình Phước, giá tiêu hôm nay 19/3/2026 cùng ở mức 137.000 đồng/kg, giảm 3.500 đồng/kg.

Bà Rịa – Vũng Tàu đạt 137.500 đồng/kg, giảm 3.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Đắk Nông duy trì mức cao hơn, cùng đạt 138.000 đồng/kg. Tuy nhiên, Đắk Lắk giảm 5.000 đồng/kg, còn Đắk Nông giảm 3.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận các mức giá ổn định. Tại Indonesia, tiêu đen đạt 6.994 USD/tấn và tiêu trắng đạt 9.260 USD/tấn.

Tại Brazil, tiêu đen ASTA 570 ở mức 6.050 USD/tấn. Malaysia ghi nhận tiêu đen ASTA 9.100 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.100 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l ở mức 6.300 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 6.400 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 19/3/2026 tại thị trường Ấn Độ ghi nhận tiêu GARBLED ở mức 71.300 Rupee/100kg, loại Gram/lít đạt 68.300 Rupee/100kg và UNGARBLED ở mức 69.300 Rupee/100kg.

Theo số liệu từ hệ thống thống kê thương mại Brazil (Comexstat), xuất khẩu hạt tiêu của nước này trong tháng 2/2026 đạt 8.071 tấn, tương đương khoảng 50 triệu USD.

So với tháng trước, lượng xuất khẩu tăng 35,3% và giá trị tăng 31,9%. So với cùng kỳ năm 2025, lượng tăng 2,7% và giá trị tăng 1,6%. Số liệu này cho thấy thị trường hạt tiêu quốc tế đang dần cải thiện.

Diễn biến giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng lớn và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường tiêu thụ chính.

Nếu nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại, đặc biệt từ các thị trường lớn, giá tiêu hôm nay 19/3/2026 trong nước có thể xuất hiện các nhịp tăng mới và duy trì mặt bằng giá cao trong niên vụ hiện tại.