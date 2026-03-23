Giá tiêu hôm nay 23/3 giảm tới 8.500 đồng/kg, xuống mức thấp nhất 9 tháng Giá hồ tiêu nội địa lao dốc về ngưỡng 135.000 – 136.000 đồng/kg do áp lực nguồn cung vụ mới bùng nổ, đánh dấu đợt giảm mạnh nhất kể từ giữa năm 2025.

Giá tiêu hôm nay ngày 23/3/2026 ghi nhận đà giảm sâu nhất trong nhiều tháng qua tại các vùng trồng trọng điểm. Theo ghi nhận, mặt bằng giá thu mua hiện dao động quanh mức 135.000 – 136.000 đồng/kg, giảm từ 7.500 đến 8.500 đồng/kg so với tuần trước, tương đương mức giảm khoảng 5,3 – 5,9%. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của thị trường kể từ tháng 7/2025.

Chi tiết biến động giá tiêu tại các địa phương

Áp lực nguồn cung tăng nhanh khi các tỉnh bước vào cao điểm thu hoạch đã khiến giá tiêu đồng loạt đi xuống. Cụ thể, diễn biến giá tại các khu vực như sau:

Địa phương Giá thu mua (VND/kg) Biến động so với tuần trước (VND/kg) Đắk Lắk 136.000 -8.500 Đắk Nông 136.000 -8.500 Bà Rịa – Vũng Tàu 135.500 -8.000 Gia Lai 135.000 -7.500 Đồng Nai 135.000 -8.000

Tại khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk và Đắk Nông là hai địa phương có mức điều chỉnh mạnh nhất. Trong khi đó, tại Đông Nam Bộ, giá giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 135.000 đồng/kg. Theo các thương lái, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng lao dốc này là do nguồn cung hàng mới ra thị trường đang tăng rất nhanh.

Diễn biến thị trường hồ tiêu thế giới

Trái ngược với biến động mạnh trong nước, giá hồ tiêu quốc tế tuần qua chỉ điều chỉnh nhẹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia hiện đạt khoảng 6.994 USD/tấn, giảm nhẹ 20 USD/tấn. Trong khi đó, Brazil ghi nhận mức giảm 50 USD/tấn, xuống còn 6.050 USD/tấn.

Đáng chú ý, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái đi ngang trong khoảng 6.300 – 6.400 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l. Ở phân khúc tiêu trắng, giá xuất khẩu của Việt Nam ổn định ở mức 9.050 USD/tấn, thấp hơn so với mức 12.100 USD/tấn của Malaysia.

Năng suất tăng bù đắp đà giảm giá

Mặc dù giá giảm sâu, vụ thu hoạch năm 2026 tại nhiều địa phương như Đồng Nai lại ghi nhận những tín hiệu tích cực về sản lượng. Năng suất bình quân ước tính tăng khoảng 5 – 10% so với vụ trước nhờ thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác cải thiện. Với mức giá hiện tại, nhiều hộ nông dân cho biết vẫn đảm bảo được lợi nhuận, dù biên độ lãi bị thu hẹp do chi phí nhân công thu hái tăng lên mức 200.000 đồng/ngày.

Thay đổi chiến lược bán hàng của người trồng

Thay vì bán ồ ạt ngay sau khi phơi sấy, nhiều nhà vườn hiện đã chuyển sang chiến lược chia nhỏ sản lượng để bán theo từng đợt nhằm chờ đợi tín hiệu hồi phục của thị trường. Bên cạnh đó, xu hướng liên kết với doanh nghiệp và tham gia hợp tác xã để canh tác bền vững cũng đang giúp nông dân giảm bớt rủi ro về giá.

Nhìn chung, dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn do yếu tố mùa vụ, triển vọng trung và dài hạn của hồ tiêu Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực. Nhu cầu từ các thị trường lớn như châu Âu và Mỹ đang có dấu hiệu phục hồi, điều này được kỳ vọng sẽ giúp giá tiêu sớm tìm lại điểm cân bằng trong thời gian tới.