Giá tiêu ngày 8/4: Giá nội địa phục hồi mạnh, tiêu Việt Nam thấp nhất thị trường xuất khẩu Giá hạt tiêu trong nước hôm nay phục hồi lên mức 138.500 – 139.500 đồng/kg. Trên thị trường quốc tế, tiêu Việt Nam hiện có mức giá cạnh tranh nhất so với các đối thủ lớn.

Thị trường hạt tiêu trong nước ngày 8/4 ghi nhận đà phục hồi đồng loạt trên diện rộng. Theo đó, giá thu mua hiện dao động trong khoảng 138.500 – 139.500 đồng/kg. Sự điều chỉnh tăng tại thị trường nội địa diễn ra trong bối cảnh giá xuất khẩu có xu hướng giảm nhẹ, phản ánh sự lệch pha ngắn hạn giữa nguồn cung trong nước và nhu cầu từ các nhà mua sắm quốc tế.

Diễn biến giá tiêu khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ từ đầu năm 2023 đến ngày 8/4/2026. Nguồn: DN&KD

Giá xuất khẩu Việt Nam giữ mức thấp nhất thế giới

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam hiện đang đứng ở mức thấp nhất trong số các nhà xuất khẩu lớn. Cụ thể, loại 500 g/l được giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn và loại 550 g/l là 6.100 USD/tấn. Trong khi đó, các thị trường đối trọng như Indonesia và Malaysia vẫn duy trì mức giá cao hơn đáng kể.

Hôm nay, IPC cũng điều chỉnh giảm nhẹ 0,32% đối với giá tiêu đen Lampung (Indonesia) xuống còn 7.083 USD/tấn và giảm 0,33% đối với tiêu trắng Muntok, đạt mức 9.331 USD/tấn. Ngược lại, giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ ổn định ở mức 8.900 USD/tấn.

Loại hạt tiêu Giá cả (USD/tấn) Thay đổi (%) Tiêu đen Lampung - Indonesia 7.083 -0,32 Tiêu trắng Muntok - Indonesia 9.331 -0,33 Tiêu đen Brazil ASTA 570 6.150 - Tiêu đen Kuching Malaysia ASTA 9.300 - Tiêu trắng Malaysia ASTA 12.200 - Tiêu đen loại 500 g/l Việt Nam 6.000 - Tiêu đen loại 550 g/l Việt Nam 6.100 - Tiêu trắng Việt Nam ASTA 8.900 -

Áp lực từ chuỗi cung ứng và logistics

Ngành hạt tiêu Việt Nam đang đối mặt với sự mất cân đối cung cầu nghiêm trọng trong năm 2026. Dự báo sản lượng trong nước có thể giảm từ 15% - 20% do tình trạng cây trồng già cỗi và tác động tiêu cực của thời tiết. Đây là yếu tố then chốt đẩy giá nội địa tăng cao mặc cho những biến động từ thị trường quốc tế.

Giá hạt tiêu trong nước hôm nay phục hồi trở lại trên diện rộng. Nguồn: Báo Văn Hoá

Bên cạnh đó, chi phí logistics tăng đột biến từ 3–4 lần do căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã gây áp lực nặng nề lên các doanh nghiệp xuất khẩu. Việc các tàu phải thay đổi lộ trình để tránh khu vực Biển Đỏ không chỉ làm tăng chi phí mà còn kéo dài thời gian vận chuyển. Hiện nay, một số nhà xuất khẩu Việt Nam đã tạm dừng nhận đơn hàng mới đi khu vực Trung Đông — nơi vốn chiếm 15% kim ngạch xuất khẩu của ngành — nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính.

Tình hình tại các thị trường khác