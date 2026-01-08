Giá vàng 01/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng Giá SJC hiện mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 141.000.000 đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng so với lần cập nhật trước. Ghi nhận lúc 10:43 ngày 01/08/2026. (Cập nhật lúc 10:43)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:43: SJC giảm 900.000 đồng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137 và 141 triệu đồng/lượng.

Lúc 09:21 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng ở chiều bán, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá ở cả hai chiều.

Giá bán hôm nay dao động từ 141.000.000 đồng đến 142.700.000 đồng. Ở chiều mua, mức giá được ghi nhận từ 136.000.000 đồng đến 138.700.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:21 sáng

BTMC VRTL : mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0 đồng so với hôm qua.

: mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0 đồng so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : cùng giảm 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán.

: cùng giảm 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán. BTMH : mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng.

: mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 900.000 đồng, giá bán giảm 800.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng DOJI HN 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng DOJI SG 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng BTMH 137.600.000 đồng 141.600.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng BTMC VRTL 138.700.000 đồng 142.700.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng Phú Qúy SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -900.000 đồng PNJ TP.HCM 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -800.000 đồng PNJ Hà Nội 136.000.000 đồng 141.000.000 đồng -900.000 đồng -800.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.