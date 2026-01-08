Giá vàng 01/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng
Giá SJC hiện mua vào 137.000.000 đồng, bán ra 141.000.000 đồng/lượng, cùng giảm 900.000 đồng so với lần cập nhật trước. Ghi nhận lúc 10:43 ngày 01/08/2026. (Cập nhật lúc 10:43)
Diễn biến giá vàng trong ngày
10:43: SJC giảm 900.000 đồng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137 và 141 triệu đồng/lượng.
Lúc 09:21 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến là 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng ở chiều bán, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá ở cả hai chiều.
Giá bán hôm nay dao động từ 141.000.000 đồng đến 142.700.000 đồng. Ở chiều mua, mức giá được ghi nhận từ 136.000.000 đồng đến 138.700.000 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:21 sáng
- BTMC VRTL: mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0 đồng so với hôm qua.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng giảm 900.000 đồng ở chiều mua và chiều bán.
- BTMH: mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 900.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 900.000 đồng, giá bán giảm 800.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|DOJI HN
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|DOJI SG
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|BTMH
|137.600.000 đồng
|141.600.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|BTMC VRTL
|138.700.000 đồng
|142.700.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|Phú Qúy SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-900.000 đồng
|PNJ TP.HCM
|136.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-800.000 đồng
|PNJ Hà Nội
|136.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|-900.000 đồng
|-800.000 đồng
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.