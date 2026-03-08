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Giá vàng 03/08/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng

Vũ Sơn03/08/2026 14:42

Giá vàng SJC lúc 14:42: mua vào 137.500.000 đồng/lượng, bán ra 141.500.000 đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 14:42)

Diễn biến giá vàng trong ngày

14:42: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137,5 và 141,5 triệu đồng/lượng.

13:12: Giá SJC cùng tăng 500.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước, hiện mua 137,5 và bán 141,5 triệu đồng/lượng.

11:42: SJC tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng.

10:12: SJC mua và bán đi ngang, thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước; giá hiện tại lần lượt 137.000.000 và 141.000.000 đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 03/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng chủ yếu đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI, BTMH, BTMC và Phú Qúy SJC không thay đổi giá mua, giá bán; trong khi PNJ tại TP.HCM và Hà Nội cùng tăng 100.000 đồng ở chiều mua, giảm 100.000 đồng ở chiều bán.

Giá bán cao nhất trong bảng là 142.300.000 đồng tại BTMC VRTL. Giá mua cao nhất là 138.300.000 đồng, cũng tại BTMC VRTL.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: giá mua 137.000.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi so với hôm qua.
  • BTMH: giá mua 137.200.000 đồng, giá bán 141.200.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.
  • BTMC VRTL: giá mua 138.300.000 đồng, giá bán 142.300.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.
  • PNJ TP.HCM: giá mua 136.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng; giá bán 140.900.000 đồng, giảm 100.000 đồng.
  • PNJ Hà Nội: giá mua 136.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng; giá bán 140.900.000 đồng, giảm 100.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
DOJI HN137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
DOJI SG137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMH137.200.000 đồng141.200.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC VRTL138.300.000 đồng142.300.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
Phú Qúy SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
PNJ TP.HCM136.100.000 đồng140.900.000 đồng+100.000 đồng-100.000 đồng
PNJ Hà Nội136.100.000 đồng140.900.000 đồng+100.000 đồng-100.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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