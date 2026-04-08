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Giá vàng 04/08/2026: SJC 137 - 140 triệu đồng/lượng, giảm so với trước

Vũ Sơn04/08/2026 10:39

Giá vàng SJC lúc 10:39 ngày 04/08/2026: mua 137 triệu đồng/lượng, bán 140 triệu đồng/lượng; giảm 500.000 đồng và 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: SJC giảm 500.000 đồng giá mua và 1.000.000 đồng giá bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 137 và 140 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:10 sáng 04/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận nhiều thương hiệu giảm giá. Giá bán SJC, DOJI và BTMC SJC giảm 1.000.000 đồng, trong khi giá bán PNJ giảm 1.100.000 đồng.

Ở chiều ngược lại, BTMH và BTMC VRTL giữ nguyên giá mua, giá bán so với hôm qua. Mức giá trong bảng được thể hiện bằng đồng.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10

  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC: giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng so với hôm qua.
  • Phú Qúy SJC: giá mua giảm 500.000 đồng, giá bán giảm 1.000.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 300.000 đồng, giá bán giảm 1.100.000 đồng.
  • BTMH và BTMC VRTL: giá mua, giá bán đi ngang so với hôm qua.
  • BTMC VRTL có giá mua hôm nay 138.000.000 đồng và giá bán 142.000.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC137.000.000 đồng140.000.000 đồng-500.000 đồng-1.000.000 đồng
DOJI HN137.000.000 đồng140.000.000 đồng-500.000 đồng-1.000.000 đồng
DOJI SG137.000.000 đồng140.000.000 đồng-500.000 đồng-1.000.000 đồng
BTMH137.200.000 đồng141.200.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC VRTL138.000.000 đồng142.000.000 đồng0 đồng0 đồng
BTMC SJC137.000.000 đồng140.000.000 đồng-500.000 đồng-1.000.000 đồng
Phú Qúy SJC137.000.000 đồng140.000.000 đồng-500.000 đồng-1.000.000 đồng
PNJ TP.HCM135.800.000 đồng139.800.000 đồng-300.000 đồng-1.100.000 đồng
PNJ Hà Nội135.800.000 đồng139.800.000 đồng-300.000 đồng-1.100.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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        Giá vàng 04/08/2026: SJC 137 - 140 triệu đồng/lượng, giảm so với trước
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