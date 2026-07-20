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Giá vàng 20/07/2026: SJC 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng

Vũ Sơn20/07/2026 12:16

Giá vàng SJC lúc 12:16 ngày 20/07/2026: mua 144,2 triệu đồng/lượng, bán 147,2 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 12:16)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:16: SJC giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 144,2 và 147,2 triệu đồng/lượng.

10:46: Lúc 10:46, giá SJC giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước, mua 144,2 và bán 147,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước được cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026. So với hôm qua, các thương hiệu trong bảng đều giảm ở cả giá mua và giá bán, với mức giảm từ 150.000 đến 300.000 đồng.

Đáng chú ý, SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều. BTMH và BTMC VRTL giảm 150.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:20 sáng

  • SJC: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.
  • DOJI HN và DOJI SG: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • BTMH và BTMC VRTL: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng.
  • BTMC SJC: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • Phú Qúy SJC: mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 142.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 146.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC144.200.000 đồng147.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng
DOJI HN144.200.000 đồng147.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng
DOJI SG144.200.000 đồng147.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng
BTMH142.450.000 đồng146.450.000 đồng-150.000 đồng-150.000 đồng
BTMC VRTL142.450.000 đồng146.450.000 đồng-150.000 đồng-150.000 đồng
BTMC SJC142.450.000 đồng147.200.000 đồng-150.000 đồng-300.000 đồng
Phú Qúy SJC143.700.000 đồng147.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng
PNJ TP.HCM142.200.000 đồng146.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng
PNJ Hà Nội142.200.000 đồng146.200.000 đồng-300.000 đồng-300.000 đồng

Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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        Giá vàng 20/07/2026: SJC 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng
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