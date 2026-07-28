Giá vàng 28/07/2026: SJC 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng Giá vàng SJC 10:30 28/07/2026: mua 137.500.000, bán 141.500.000 đồng/lượng; cả hai giảm 1.500.000 đồng so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 10:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:30: SJC giảm 1.500.000 đồng mỗi chiều so với lần cập nhật trước, hiện mua 137.500.000 và bán 141.500.000 đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:00 sáng 28/07/2026, giá vàng hôm nay giảm so với hôm qua ở phần lớn thương hiệu trong bảng. Mức giảm phổ biến là 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán; riêng PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1.400.000 đồng, trong khi BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang.

Giá bán hôm nay dao động từ 141.200.000 đồng đến 144.000.000 đồng. Mức mua cao nhất là 140.100.000 đồng tại BTMC VRTL, còn mức mua thấp nhất là 136.200.000 đồng tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00

SJC : mua 137.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng; bán 141.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng.

: mua 137.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng; bán 141.500.000 đồng, giảm 1.500.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG : cùng mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.500.000 đồng.

: cùng mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.500.000 đồng. BTMH : mua 138.600.000 đồng, bán 142.500.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.500.000 đồng.

: mua 138.600.000 đồng, bán 142.500.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.500.000 đồng. BTMC VRTL : mua 140.100.000 đồng, bán 144.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

: mua 140.100.000 đồng, bán 144.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang. BTMC SJC : mua 139.000.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

: mua 139.000.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.200.000 đồng, bán 141.200.000 đồng; cả hai chiều cùng giảm 1.400.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng DOJI HN 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng DOJI SG 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng BTMH 138.600.000 đồng 142.500.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng BTMC VRTL 140.100.000 đồng 144.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 139.000.000 đồng 143.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng -1.500.000 đồng -1.500.000 đồng PNJ TP.HCM 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng -1.400.000 đồng -1.400.000 đồng PNJ Hà Nội 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng -1.400.000 đồng -1.400.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.