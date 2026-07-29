Về Báo Hà Tĩnh

Giá vàng 29/07/2026: SJC 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng

Vũ Sơn29/07/2026 13:30

Lúc 13:30 ngày 29/07/2026, giá vàng SJC mua 137,1 triệu đồng/lượng, bán 141,1 triệu đồng/lượng, cùng giảm 400.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 13:30)

Diễn biến giá vàng trong ngày

13:30: SJC giảm 400.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện mua 137,1 và bán 141,1 triệu đồng/lượng.

12:00: SJC giảm 1.000.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lần cập nhật trước; giá hiện tại mua 136,5, bán 140,5 triệu đồng/lượng.

10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua và bán cùng giảm 1.000.000 đồng so với lần cập nhật trước, lần lượt còn 136.500.000 và 140.500.000 đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua giảm tại 8 trong 9 dòng được cập nhật. Mức giảm phổ biến là 800.000–1.000.000 ở cả giá mua và giá bán, trong khi BTMC SJC đi ngang.

Giá mua hiện nằm trong khoảng 135.400.000–137.500.000, còn giá bán dao động từ 140.400.000 đến 141.500.000.

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

  • BTMC SJC: mua 137.500.000, bán 141.500.000; cả hai mức giá đi ngang, thay đổi 0.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 135.400.000, bán 140.400.000; cùng giảm 800.000 ở cả hai chiều.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua 136.500.000, bán 140.500.000; cùng giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.
  • BTMH và BTMC VRTL: mua 137.100.000, bán 141.000.000; cùng giảm 1.000.000 ở cả hai chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC136.500.000140.500.000-1.000.000-1.000.000
DOJI HN136.500.000140.500.000-1.000.000-1.000.000
DOJI SG136.500.000140.500.000-1.000.000-1.000.000
BTMH137.100.000141.000.000-1.000.000-1.000.000
BTMC VRTL137.100.000141.000.000-1.000.000-1.000.000
BTMC SJC137.500.000141.500.00000
Phú Qúy SJC136.500.000140.500.000-1.000.000-1.000.000
PNJ TP.HCM135.400.000140.400.000-800.000-800.000
PNJ Hà Nội135.400.000140.400.000-800.000-800.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thị trường
        Giá vàng 29/07/2026: SJC 137,1 - 141,1 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO