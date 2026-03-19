Thị trường Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 : Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 lao dốc gần 5 triệu đồng/lượng, SJC về 175,4–178,4 triệu đồng, chênh lệch thế giới gần 24 triệu

Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 ghi nhận diễn biến giảm sâu trên thị trường trong nước. Giá vàng miếng SJC giảm gần 5 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch phổ biến trong khoảng 175,4–178,4 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH cùng niêm yết ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giá vàng duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 176,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán. Chênh lệch mua – bán tại đây ở mức khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 cho thấy vàng nhẫn 9999 cũng giảm mạnh theo xu hướng chung của thị trường.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 18/3, chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ niêm yết 175,2–178,2 triệu đồng/lượng, giảm 4,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra so với ngày 18/3. Chênh lệch giá duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ được niêm yết ở mức 175,1–178,1 triệu đồng/lượng, giảm 4,6 triệu đồng/lượng so với hôm qua, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 18/3. Chênh lệch giá khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết 175,4–178,4 triệu đồng/lượng, giảm 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng cập nhật 11h sáng hôm nay 19/3/2026 trên thị trường thế giới ở mức 4.848,8 USD/ounce, giảm 148,9 USD so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.325 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 154,46 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 23,94 triệu đồng/lượng.