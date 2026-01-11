Giá vàng hôm nay 01/11/2026: SJC ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng, đi ngang Cập nhật lúc 15:17 ngày 01/11/2026: Giá vàng SJC giữ nguyên so với lần cập nhật trước, niêm yết ở mức 136,0 triệu đồng/lượng mua vào và 139,0 triệu đồng/lượng bán ra. (Cập nhật lúc 15:17)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:17: Lúc 15:17 ngày 01/11/2026, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

13:47: Giá vàng SJC giữ nguyên 0 đồng so với lần cập nhật trước, niêm yết mức 136 - 139 triệu đồng/lượng.

12:17: Lúc 12:17 ngày 01/11, giá vàng SJC giữ nguyên ở mức 136,0 - 139,0 triệu đồng/lượng so với lần cập nhật trước.

10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giữ nguyên, niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 09:18 sáng 01/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt đi ngang so với hôm qua ở cả 9 dòng niêm yết. Chênh lệch giá mua và giá bán của tất cả thương hiệu đều bằng 0.

Vàng SJC, DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết mua vào 136.000.000 đồng, bán ra 139.000.000 đồng. Trong khi đó, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội niêm yết mua vào 133.600.000 đồng, bán ra 137.600.000 đồng, cũng không đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:18 sáng

SJC : mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang

: mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang DOJI HN : mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang

: mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang DOJI SG : mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang

: mua 136.000.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang BTMH : mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0) - đi ngang

: mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0) - đi ngang BTMC VRTL : mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0) - đi ngang

: mua 133.800.000 (0), bán 137.800.000 (0) - đi ngang BTMC SJC : mua 133.800.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang

: mua 133.800.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang Phú Quý SJC : mua 134.500.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang

: mua 134.500.000 (0), bán 139.000.000 (0) - đi ngang PNJ TP.HCM : mua 133.600.000 (0), bán 137.600.000 (0) - đi ngang

: mua 133.600.000 (0), bán 137.600.000 (0) - đi ngang PNJ Hà Nội: mua 133.600.000 (0), bán 137.600.000 (0) - đi ngang

Theo bảng số liệu, giá bán ra cao nhất là 139.000.000 đồng ở SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Quý SJC. Giá bán ra thấp nhất là 137.600.000 đồng ở hai dòng PNJ. Giá mua vào cao nhất là 136.000.000 đồng ở SJC, DOJI HN và DOJI SG, thấp nhất là 133.600.000 đồng ở PNJ.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.000.000 139.000.000 0 0 DOJI HN 136.000.000 139.000.000 0 0 DOJI SG 136.000.000 139.000.000 0 0 BTMH 133.800.000 137.800.000 0 0 BTMC VRTL 133.800.000 137.800.000 0 0 BTMC SJC 133.800.000 139.000.000 0 0 Phú Quý SJC 134.500.000 139.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 133.600.000 137.600.000 0 0 PNJ Hà Nội 133.600.000 137.600.000 0 0

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực. Số liệu trong bảng tính theo đồng, cập nhật lúc 09:18 sáng 01/11/2026.