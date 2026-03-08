Giá vàng hôm nay 03/08/2026: SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng, đi ngang Giá vàng SJC lúc 10:12 ngày 03/08/2026: mua 137.000.000 đồng/lượng, bán 141.000.000 đồng/lượng, đều đi ngang so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 10:12)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:12: SJC mua và bán đi ngang, thay đổi 0 đồng so với lần cập nhật trước; giá hiện tại lần lượt 137.000.000 và 141.000.000 đồng/lượng.

Lúc 09:00 sáng 03/08/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng chủ yếu đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI, BTMH, BTMC và Phú Qúy SJC không thay đổi giá mua, giá bán; trong khi PNJ tại TP.HCM và Hà Nội cùng tăng 100.000 đồng ở chiều mua, giảm 100.000 đồng ở chiều bán.

Giá bán cao nhất trong bảng là 142.300.000 đồng tại BTMC VRTL. Giá mua cao nhất là 138.300.000 đồng, cũng tại BTMC VRTL.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : giá mua 137.000.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi so với hôm qua.

: giá mua 137.000.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cả hai chiều không thay đổi so với hôm qua. BTMH : giá mua 137.200.000 đồng, giá bán 141.200.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

: giá mua 137.200.000 đồng, giá bán 141.200.000 đồng; cả hai chiều đi ngang. BTMC VRTL : giá mua 138.300.000 đồng, giá bán 142.300.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.

: giá mua 138.300.000 đồng, giá bán 142.300.000 đồng; cả hai chiều đi ngang. PNJ TP.HCM : giá mua 136.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng; giá bán 140.900.000 đồng, giảm 100.000 đồng.

: giá mua 136.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng; giá bán 140.900.000 đồng, giảm 100.000 đồng. PNJ Hà Nội: giá mua 136.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng; giá bán 140.900.000 đồng, giảm 100.000 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 137.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 138.300.000 đồng 142.300.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 137.000.000 đồng 141.000.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 136.100.000 đồng 140.900.000 đồng +100.000 đồng -100.000 đồng PNJ Hà Nội 136.100.000 đồng 140.900.000 đồng +100.000 đồng -100.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.