Thị trường Giá vàng hôm nay 07/03/2026 lúc 10h, vàng SJC tăng lên 185 triệu đồng/lượng Giá vàng hôm nay 07/03/2026 lúc 10h ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn 9999 đồng loạt tăng tới 1,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới cũng tăng lên 5.172 USD/ounce

Giá vàng hôm nay 07/03/2026 trong nước tăng mạnh

Cập nhật lúc 10h sáng, giá vàng hôm nay 07/03/2026 trên thị trường trong nước ghi nhận vàng miếng SJC tăng từ 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp lớn. Sau khi điều chỉnh, giá vàng hôm nay 07/03/2026 của vàng miếng SJC đã lên mức 185 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 07/03/2026 được niêm yết trong khoảng 182 – 185 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm hôm qua, giá vàng hôm nay 07/03/2026 tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá vàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 07/03/2026 niêm yết ở mức 182,2 – 185 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng hôm nay 07/03/2026 tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Khoảng cách giá mua và bán tại doanh nghiệp này ở mức 2,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng hôm nay 07/03/2026 được niêm yết trong khoảng 182,3 – 185 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch giá vàng tại đây ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 07/03/2026: Vàng nhẫn 9999 tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng hôm nay 07/03/2026 cũng ghi nhận mức tăng mạnh so với hôm qua. Mức tăng phổ biến khoảng 1,2 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn 9999 lên vùng 182 – 185 triệu đồng/lượng tùy theo từng thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu lớn

Cập nhật giá vàng hôm nay 07/03/2026 lúc 10h sáng cho thấy vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI, nhẫn trơn 9999 PNJ, nhẫn trơn Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn Phú Quý 9999 và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải đều được niêm yết ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng hôm nay 07/03/2026 tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng vàng nhẫn SJC 99,99% được niêm yết ở mức 181,7 – 184,7 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá vàng hôm nay 07/03/2026 tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá vàng duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 07/03/2026 thế giới tăng mạnh

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 07/03/2026 trên thị trường thế giới ghi nhận lúc 10h theo giờ Việt Nam ở mức 5.172 USD/ounce. So với hôm qua, giá vàng thế giới tăng 91,7 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank ở mức 26.309 VND/USD, giá vàng hôm nay 07/03/2026 của thị trường thế giới tương đương khoảng 164,15 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí. So với giá trong nước, giá vàng miếng SJC hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 20,85 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thế giới ngày 07/03/2026

Theo Kitco, giá bạc thế giới giao ngay lúc 10h ngày 07/03/2026 theo giờ Việt Nam ở mức 84,34 USD/ounce, tăng 2,2 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.309 VND/USD, giá bạc thế giới tương đương khoảng 2,67 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.