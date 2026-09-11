Giá vàng hôm nay 09/11/2026: SJC tăng lên mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng
Giá vàng ngày 09/11/2026 ghi nhận SJC niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng cả hai chiều mua và bán so với lần cập nhật trước. (Cập nhật lúc 12:17)
Diễn biến giá vàng trong ngày
12:17: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 700.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.
10:47: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 09:20 sáng 09/11/2026, giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt tăng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. SJC niêm yết mua vào 139.000.000 đồng, bán ra 142.000.000 đồng, cùng tăng 1.000.000 đồng.
Trong 9 dòng giá được ghi nhận, 7 dòng cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả hai chiều. Riêng hai dòng của PNJ tại TP.HCM và Hà Nội tăng 900.000 đồng mỗi chiều. Không có dòng nào đi ngang hoặc giảm.
Điểm nhanh lúc 09:20 sáng
- SJC: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
- DOJI HN: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
- DOJI SG: mua 139.000.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
- BTMH: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)
- BTMC VRTL: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 141.500.000 (+1.000.000)
- BTMC SJC: mua 137.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
- Phú Qúy SJC: mua 138.500.000 (+1.000.000), bán 142.000.000 (+1.000.000)
- PNJ TP.HCM: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)
- PNJ Hà Nội: mua 137.200.000 (+900.000), bán 141.200.000 (+900.000)
Về mặt bằng giá, giá mua vào dao động từ 137.200.000 đến 139.000.000 đồng. Giá bán ra dao động từ 141.200.000 đến 142.000.000 đồng. Mức cao nhất ở chiều mua là SJC, DOJI HN và DOJI SG (139.000.000 đồng).
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|139.000.000
|142.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|DOJI HN
|139.000.000
|142.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|DOJI SG
|139.000.000
|142.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|BTMH
|137.500.000
|141.500.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|BTMC VRTL
|137.500.000
|141.500.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|BTMC SJC
|137.500.000
|142.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|Phú Qúy SJC
|138.500.000
|142.000.000
|+1.000.000
|+1.000.000
|PNJ TP.HCM
|137.200.000
|141.200.000
|+900.000
|+900.000
|PNJ Hà Nội
|137.200.000
|141.200.000
|+900.000
|+900.000
Đơn vị: đồng. Mức tăng được tính bằng giá hôm nay trừ giá hôm qua.
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.