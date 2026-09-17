Giá vàng hôm nay 17/09/2026: SJC về 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng Cập nhật lúc 10:39 ngày 17/09/2026, giá vàng SJC giao dịch ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng ở cả hai chiều mua bán so với mốc trước. (Cập nhật lúc 10:39)

Diễn biến giá vàng trong ngày

10:39: So với lần cập nhật trước, giá vàng SJC giảm 700.000 đồng/lượng cả hai chiều, hiện ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận vào lúc 09:11 sáng ngày 17/09/2026, giá vàng trong nước tại phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh đồng loạt điều chỉnh giảm so với chốt phiên hôm qua. Mức giảm phổ biến dao động từ 300.000 đến 700.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay

Cụ thể, vàng miếng SJC niêm yết mức thu mua 142.800.000 đồng/lượng và bán ra ở mức 145.800.000 đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với hôm trước. Cùng xu hướng, hệ thống DOJI và PNJ tại cả Hà Nội lẫn TP.HCM đều hạ 700.000 đồng/lượng. Trái lại, sản phẩm BTMC SJC tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang.

Điểm nhanh lúc 09:11

SJC : Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000)

: Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000) DOJI HN & DOJI SG : Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000)

: Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000) BTMH : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (-300.000)

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (-300.000) BTMC VRTL : Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (-300.000)

: Mua vào 142.700.000 đồng/lượng (-300.000), bán ra 146.700.000 đồng/lượng (-300.000) BTMC SJC : Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.500.000 đồng/lượng (0)

: Mua vào 143.000.000 đồng/lượng (0), bán ra 146.500.000 đồng/lượng (0) Phú Quý SJC : Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000)

: Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000) PNJ TP.HCM & PNJ Hà Nội: Mua vào 142.800.000 đồng/lượng (-700.000), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (-700.000)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (VNĐ) Bán hôm nay (VNĐ) +/- Mua (VNĐ) +/- Bán (VNĐ) SJC 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000 DOJI HN 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000 DOJI SG 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000 BTMH 142.700.000 146.700.000 -300.000 -300.000 BTMC VRTL 142.700.000 146.700.000 -300.000 -300.000 BTMC SJC 143.000.000 146.500.000 0 0 Phú Qúy SJC 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000 PNJ TP.HCM 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000 PNJ Hà Nội 142.800.000 145.800.000 -700.000 -700.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.