Thị trường Giá vàng hôm nay 19/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Cập nhật giá vàng hôm nay 18/3/2026: Giá vàng SJC giữ mức 183 triệu, vàng nhẫn giảm tới 800.000 đồng, giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, giá dầu thô tăng vọt

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào 6h hôm nay 19/3/2026 (theo giờ Việt Nam) ở mức 4870,7 USD/ounce, giảm 134,3 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.320 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 154,56 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới 28,44 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới ngày 18/3 giảm hơn 100 USD dù nhu cầu mua vàng trong nước vẫn tăng cao. Tại thị trường New York (Mỹ), giá vàng giao ngay giảm 2,68%. Có thời điểm giá vàng rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2.

Một yếu tố đáng chú ý khác là giá dầu thô đang tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tại London (Anh), dầu Brent tăng 4,53 USD, lên 107,95 USD/thùng, có lúc chạm 108,60 USD/thùng trong phiên giao dịch. Tại Mỹ, dầu WTI cũng tăng 1,91 USD, lên 98,12 USD/thùng.

Cập nhật lúc 6h hôm nay 19/3/2026, giá vàng miếng SJC trong khoảng từ 180–183 triệu đồng/lượng tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, không thay đổi so với hôm qua tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 180–183 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều so với cùng kỳ hôm qua. Chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 181-183 triệu đồng/lượng, không thay đổi ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng hôm nay 19/3/2026 ghi nhận xu hướng giảm từ 300.000 đến 800.000 đồng/lượng tùy thương hiệu, phổ biến trong khoảng 179,2 – 183 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng (DOJI) niêm yết 180 – 183 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 18/3, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn trơn PNJ giữ mức 179,9 – 182,9 triệu đồng/lượng, không thay đổi.

Vàng nhẫn SJC 9999 giao dịch ở mức 179,7 – 182,7 triệu đồng/lượng, cũng không thay đổi so với hôm qua, chênh lệch khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vàng nhẫn trơn BTMC và Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải giảm mạnh 800.000 đồng/lượng, xuống còn 179,2 – 182,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 179,5 – 182,5 triệu đồng/lượng.