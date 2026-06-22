Thị trường Giá vàng hôm nay 22/6/2026: Giá vàng miếng, nhẫn trơn SJC 9999 và giá vàng thế giới Giá vàng hôm nay 22/6/2026 ghi nhận giá vàng nhẫn tăng 1,1 triệu trong khi vàng miếng giảm hơn 3 triệu đồng/lượng, SJC cao hơn thế giới 14,7 triệu.

Giá vàng hôm nay 22/6/2026: Vàng nhẫn 9999 tăng cao nhất 1,1 triệu đồng/lượng sau 1 tuần giao dịch

Giá vàng hôm nay 22/6/2026 ghi nhận mặt bằng vàng nhẫn 9999 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn neo ở vùng cao sau 1 tuần giao dịch. So với ngày 14/6/2026, phần lớn thương hiệu tăng nhẹ khoảng 200.000 đồng/lượng, riêng Phú Quý tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hiện được giao dịch ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra. Nếu so với ngày 14/6/2026, thời điểm SJC chốt ở mức 143,9 - 146,9 triệu đồng/lượng, giá mua vào đã tăng 200.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra cũng cao hơn 200.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận nhẫn tròn ép vỉ ở mức 144,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 147,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đối chiếu với mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng của ngày 14/6/2026, giá mua vào tại đây tăng 200.000 đồng/lượng, còn giá bán ra cũng nhích thêm 200.000 đồng/lượng sau 1 tuần giao dịch.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 cũng đang ở vùng cao, với giá mua vào 144,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra 147,2 triệu đồng/lượng. So với mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra ghi nhận ngày 14/6/2026, giá vàng nhẫn tại DOJI hiện tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức 143,7 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng của ngày 14/6/2026, chiều mua vào hiện giảm 300.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giữ nguyên sau 1 tuần giao dịch.

Ở Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 đang có giá mua vào thấp nhất trong nhóm được cập nhật, ở mức 143,0 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra tại thương hiệu này đứng ở 146,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với phiên cuối tuần ngày 14/6/2026, khi Phú Quý chốt giá ở mức 142,4 triệu đồng/lượng mua vào và 145,4 triệu đồng/lượng bán ra, giá mua vào hiện tăng 600.000 đồng/lượng, còn chiều bán ra tăng mạnh 1,1 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 22/6/2026 cho thấy vàng nhẫn 9999 vẫn giữ mặt bằng cao sau 1 tuần giao dịch. Giá bán ra cao nhất hiện thuộc về Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI ở mức 147,2 triệu đồng/lượng, SJC đứng sát phía sau với 147,1 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý dù có giá bán ra thấp nhất nhóm nhưng lại ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với ngày 14/6/2026.

Giá vàng hôm nay Ngày 22/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,2 147,2 - - Tập đoàn DOJI 144,2 147,2 - - Mi Hồng 145,5 147,0 - - PNJ 144,2 147,2 - - Bảo Tín Minh Châu 143,7 147,2 - - Bảo Tín Mạnh Hải 144,2 147,2 - - Phú Quý 143,7 147,2 - -

1. DOJI - Cập nhật: 22/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 144,200

- 147,200

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 144,200

- 147,200

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 144,200

- 147,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 144,200

- 147,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 144,200

- 147,200

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 144,200

- 147,200

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 144,200

- 147,200

- Vàng 24K DOJI 144,200

- 147,200

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2. PNJ - Cập nhật: 22/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 144,200

- 147,200

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 144,200

- 147,200

- Vàng Kim Bảo 999.9 144,200

- 147,200

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 144,200

- 147,200

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 144,200

- 147,200

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3. BTMC - Cập nhật: 22/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,700

- 147,200

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,700

- 147,200

- Nhẫn tròn trơn BTMC 143,700

- 147,200

- Bản vị vàng BTMC 143,700

- 147,200

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143,700

- 147,200

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 143,700

- 147,200

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4. SJC - Cập nhật: 22/6/2026 5:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144,200

- 147,200

- Vàng SJC 5 chỉ 144,200

- 147,220

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144,200

- 147,230

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Giá vàng hôm nay 22/6/2026: Vàng miếng giảm hơn 3 triệu đồng/lượng sau 2 tuần

Giá vàng hôm nay 22/6/2026 ghi nhận mặt bằng vàng miếng trong nước giảm rõ so với ngày 7/6/2026. Tại nhiều thương hiệu lớn, giá mua vào hiện thấp hơn khoảng 2,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

SJC, DOJI, Phú Quý, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng giao dịch vàng miếng quanh mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 146,2 - 150,2 triệu đồng/lượng ngày 7/6/2026, nhóm thương hiệu này đã giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 22/6/2026 cũng ở mức 144,0 - 147,0 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, dữ liệu được cung cấp chưa có giá ngày 7/6/2026 của riêng thương hiệu này để đối chiếu mức tăng giảm cụ thể.

Riêng Mi Hồng có giá mua vào cao hơn mặt bằng chung, ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, còn bán ra cùng mức 147,0 triệu đồng/lượng. So với ngày 7/6/2026, giá mua vào tại Mi Hồng giảm 1,0 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 2,0 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 22/6/2026 cho thấy vàng miếng trong nước đã hạ nhiệt đáng kể sau 2 tuần, với giá bán ra phổ biến lùi về 147,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/6/2026: Vàng thế giới giảm mạnh, SJC cao hơn quốc tế 14,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/6/2026 lúc 4h00 theo giờ Việt Nam ghi nhận vàng thế giới giao ngay ở mức 4.157,7 USD/ounce, giảm 53,7 USD/ounce so với phiên trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank 26.440 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,5 triệu đồng/lượng, chưa gồm thuế và phí. So với giá vàng miếng SJC trong nước ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng, vàng SJC đang cao hơn thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Fed duy trì chính sách lãi suất cứng rắn. Đến 13h06 GMT, vàng giao ngay giảm 0,9% xuống 4.169,44 USD/ounce, có thời điểm rơi về 4.119,78 USD/ounce, thấp nhất kể từ ngày 11/6.

Việc vàng giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày từ ngày 5/6 cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chịu sức ép. Theo CME FedWatch, thị trường đánh giá khoảng 70% khả năng Fed tăng lãi suất trước tháng 9, qua đó làm giảm sức hút của vàng.

Ông Nikos Tzabouras, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Tradu.com thuộc Jefferies, cho rằng giá vàng có thể lùi xuống dưới 4.000 USD/ounce nếu môi trường hiện tại chưa cải thiện. Goldman Sachs cũng hạ dự báo giá vàng cuối năm xuống 4.900 USD/ounce, từ mức 5.400 USD/ounce trước đó.

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 21/6/2026 cho thấy vàng thế giới đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, còn vàng miếng SJC trong nước vẫn duy trì chênh lệch cao so với giá quốc tế.