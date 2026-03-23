Thị trường Giá vàng hôm nay 23/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 23/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999 duy trì vùng giá phổ biến 168–172,1 triệu đồng/lượng, chênh lệch so với giá vàng thế giới hơn 28 triệu đồng

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 23/3/2026 trên thị trường thế giới vào lúc 6h00 ở mức 4.490,2 USD/ounce, giảm 158,5 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.339 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 142,59 triệu đồng/lượng.

So với giá vàng hôm nay 23/3/2026 trong nước, vàng thế giới đang thấp hơn khoảng 28,41 triệu đồng/lượng, cho thấy mức chênh lệch lớn giữa hai thị trường.

Trong tuần qua, giá vàng thế giới đã mất hơn 10% giá trị sau khi không giữ được mốc 5.000 USD/ounce.

Mở đầu tuần, giá vàng dao động quanh 5.023,53 USD/ounce và duy trì ổn định trong vùng 4.975 – 5.040 USD/ounce. Tuy nhiên, đến giữa tuần, giá vàng giảm xuống dưới 4.970 USD, sau đó lao dốc nhanh về 4.860 USD.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng sau phát biểu của Chủ tịch Fed, kéo giá vàng xuống gần 4.800 USD và sau đó giảm sâu hơn trong phiên châu Á, chạm vùng 4.538 USD. Dù có nhịp hồi lên 4.733 USD, giá vàng thế giới vẫn không duy trì được đà tăng.

Kết thúc tuần, giá vàng đóng cửa ở mức 4.490,2 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giảm mạnh nhất trong vòng sáu năm, qua đó tác động trực tiếp đến giá vàng hôm nay 23/3/2026 trong nước.

Giá vàng trong nước hôm nay 23/3/2026 cập nhật lúc 6h ghi nhận vàng miếng SJC tại hầu hết doanh nghiệp lớn dao động trong khoảng 168–171 triệu đồng/lượng. So với cùng kỳ tuần trước, giá vàng hôm nay 23/3/2026 đã giảm 11,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 23/3/2026 niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước, biên độ mua – bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Hệ thống DOJI điều chỉnh giá vàng hôm nay 23/3/2026 về vùng 168–171 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm tuần trước, giá đã giảm 11,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tại PNJ cũng lùi về 168–171 triệu đồng/lượng. Mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán cho thấy xu hướng đi xuống rõ rệt sau một tuần biến động mạnh.

Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay 23/3/2026 ở mức 168–171 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán giữ ổn định 3 triệu đồng/lượng, trong khi mức giảm so với tuần trước lên tới 11,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 tại BTMC duy trì quanh 168–171 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, mỗi lượng vàng đã giảm 11,6 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

BTMH đưa giá vàng hôm nay 23/3/2026 về mức 168–171 triệu đồng/lượng. Đà giảm 11,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tiếp tục phản ánh xu hướng chung của thị trường.

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 23/3/2026 được niêm yết ở mức 169–171 triệu đồng/lượng. Mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng tương tự các cửa hàng khác, nhưng chênh lệch mua – bán thấp hơn, khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 23/3/2026 ở phân khúc vàng nhẫn 9999 cũng giảm từ 10,5 đến 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Mặt bằng giá phổ biến hiện dao động trong vùng 167,7–172,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 9999 hiện ở mức 167,7–170,7 triệu đồng/lượng. Mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước đưa giá về vùng thấp hơn đáng kể.

Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng (DOJI) đang được giao dịch ở mức 168–171 triệu đồng/lượng. So với 6h00 sáng ngày 16/3, giá đã giảm 11,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

PNJ niêm yết vàng nhẫn trơn 9999 ở mức 168–171 triệu đồng/lượng. So với tuần trước, giá giảm 11,6 triệu đồng/lượng, biên độ giao dịch duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 hiện niêm yết 168–171 triệu đồng/lượng. Mức giảm 11,6 triệu đồng/lượng so với tuần trước phản ánh áp lực điều chỉnh mạnh của toàn thị trường.

Vàng nhẫn trơn BTMC được giao dịch quanh 169,1–172,1 triệu đồng/lượng. So với thời điểm 16/3, giá giảm 10,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết 169,1–172,1 triệu đồng/lượng. Mức giảm 10,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước thấp hơn so với nhiều thương hiệu khác.