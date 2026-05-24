Thị trường Giá vàng hôm nay 24/5/2026: Giá vàng cuối tuần tại SJC DOJI PNJ và vàng thế giới Giá vàng ngày 24/5 giảm thêm 1 tuần nữa, vàng miếng mất tới 3 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lùi còn 4.508,5 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 24/5/2026: Thị trường đồng loạt giảm, vàng miếng mất tới 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 24/5/2026 tiếp tục xu hướng suy giảm so với cuối tuần trước khi nhiều doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giá xuống thấp hơn. Mặt bằng giá vàng miếng hiện giảm khoảng 2 – 3 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng mạnh.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 24/5/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại SJC, vàng miếng hiện được niêm yết quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng của tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

DOJI cũng đưa giá vàng miếng về mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng tại đây đã giảm khoảng 2 triệu đồng, phản ánh xu hướng điều chỉnh chung trên toàn thị trường.

Tại PNJ, giá vàng miếng sáng nay được giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với mặt bằng giá trước đó, vàng miếng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng.

Phú Quý hiện niêm yết vàng miếng ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Ở hệ thống Bảo Tín Minh Châu (BTMC), vàng miếng được giao dịch quanh ngưỡng 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Nếu so với mức 161 – 164 triệu đồng/lượng trước đó, giá hiện đã giảm khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với tuần trước, mức giảm dao động khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng hiện giữ giá vàng miếng SJC ở mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngưỡng 162,3 – 164 triệu đồng/lượng cuối tuần trước, giá vàng tại đây đã giảm khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung của một số thương hiệu lớn.

Giá vàng nhẫn ngày 24/5 duy trì mức bán ra 161,5 triệu đồng/lượng

DOJI hiện giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên liền trước, giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá vàng nhẫn tại đây cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng so với hôm trước.

Trong khi đó, Phú Quý tiếp tục giữ giá vàng nhẫn ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và bán vẫn ổn định quanh mốc 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 24/5/2026 tại thị trường nội địa

Giá vàng hôm nay Ngày 24/5/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158,5 161,5 - - Tập đoàn DOJI 158,5 161,5 - - Mi Hồng 159,5 161,0 - - PNJ 158,5 161,5 - - Bảo Tín Minh Châu 158,5 161,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 158,5 161,5 - - Phú Quý 158,5 161,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 24/5/2026 10:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 158.500

- 161.500

- AVPL/SJC HCM 158.500

- 161.500

- AVPL/SJC ĐN 158.500

- 161.500

-

2. PNJ - Cập nhật: 24/5/2026 10:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 158.500

- 161.500

- Hà Nội - PNJ 158.500

- 161.500

- Đà Nẵng - PNJ 158.500

- 161.500

- Miền Tây - PNJ 158.500

- 161.500

- Tây Nguyên - PNJ 158.500

- 161.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 158.500

- 161.500

-

3. AJC - Cập nhật: 24/5/2026 10:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 158.500

- 161.500

- Miếng SJC Nghệ An 158.500

- 161.500

- Miếng SJC Thái Bình 158.500

- 161.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 158.500

- 161.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 158.500

- 161.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 158.500

- 161.500

- NL 99.99 143.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 144.000

- - Trang sức 99.9 153.400

- 160.400

- Trang sức 99.99 153.500

- 160.500

-

4. SJC - Cập nhật: 24/5/2026 10:40 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 158.500

- 161.500

- Vàng SJC 5 chỉ 158.500

- 161.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 158.500

- 161.530

-

Giá vàng thế giới ngày 24/5/2026 giảm còn 4.508,5 USD/ounce

Theo cập nhật lúc 4h00 ngày 24/5/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng tại mức 4.508,5 USD/ounce, giảm 33,6 USD/ounce so với phiên trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank khoảng 26.390 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So với vàng miếng SJC trong nước hiện dao động quanh mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, giá vàng nội địa vẫn cao hơn khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.