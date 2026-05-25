Thị trường Giá vàng hôm nay 25/5/2026: Giá vàng đầu tuần tại BTMC, SJC và vàng thế giới Giá vàng thế giới giảm về 4.508,5 USD/ounce, kéo vàng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt lao dốc đầu tuần.

Giá vàng thế giới hôm nay 25/5/2026 ghi nhận giá vàng đầu tuần ở mức 4.508,5 USD/ounce

Vào lúc 4h00 ngày 25/5/2026 theo giờ Việt Nam, thị trường vàng thế giới mở cửa tuần mới với mức giá 4.508,5 USD/ounce, giảm 33,6 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước. Theo tỷ giá USD tại Vietcombank hiện ở mức 26.390 đồng/USD, giá vàng quy đổi tương đương khoảng 144 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan.

So với mặt bằng giá vàng miếng SJC trong nước dao động từ 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC hiện đang cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 17,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI, Phú Quý đầu tuần

Sáng nay, vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng của cuối tuần trước, giá vàng đã giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

DOJI hiện điều chỉnh giá vàng miếng xuống mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức giá này giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với phiên trước, cho thấy xu hướng đi xuống vẫn đang chi phối thị trường.

Tại PNJ, vàng miếng cũng được giao dịch ở mức 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. So với ngưỡng giá cũ 160,5 – 163,5 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng đã giảm khoảng 2 triệu đồng.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng miếng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần vừa qua.

Đối với hệ thống Bảo Tín Minh Châu (BTMC), giá vàng miếng hiện dao động quanh mốc 158,5 – 161,5 triệu đồng/lượng. So với vùng giá trước đó từ 161 – 164 triệu đồng/lượng, mức giảm ghi nhận khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH) cũng điều chỉnh vàng miếng SJC xuống còn 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 161,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán. So với cuối tuần trước, giá vàng tại đây đã giảm khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Mi Hồng hiện giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 159,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức giá 162,3 – 164 triệu đồng/lượng trước đó, vàng tại thương hiệu này đã giảm khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn mặt bằng chung trên thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 25/5/2026

Đơn vị (nghìn đồng) Diễn biến mới

Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 158.500 161.500 - - Tập đoàn DOJI 158.500 161.500 - - Mi Hồng 158.500 161.500 - - PNJ 158.500 161.500 - - Bảo Tín Minh Châu 158.500 161.500 - - Bảo Tín Mạnh Hải 158.500 161.500 - - Phú Quý 158.500 161.500 - -

Giá vàng nhẫn hôm nay 25/5 có giá bán ra đầu tuần ở mức 161,5 triệu đồng/lượng

DOJI đang niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn đã giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua – bán hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 158,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 161,5 triệu đồng/lượng chiều bán. So với phiên cuối tuần, giá đã giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Phú Quý hiện vẫn niêm yết vàng nhẫn ở mức 158,5 triệu đồng/lượng mua vào và 161,5 triệu đồng/lượng bán ra. Khoảng cách giữa giá mua và bán tiếp tục được giữ ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng.