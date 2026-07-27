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Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu

Vũ Sơn27/07/2026 15:00

Giá vàng SJC lúc 15:00 ngày 27/07/2026 mua vào 139 triệu, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1.500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày theo dữ liệu. (Cập nhật lúc 15:00)

Diễn biến giá vàng trong ngày

15:00: So với lần cập nhật trước trong ngày, SJC tăng 1.500.000 đồng cả mua và bán; hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng.

13:30: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

12:00: SJC tăng 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua và bán cùng tăng 1.500.000 đồng so với cập nhật trước, lần lượt đạt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:07 sáng 27/07/2026. So với hôm qua, giá mua và giá bán tại hầu hết thương hiệu tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000; riêng BTMC SJC giữ nguyên ở cả hai chiều.

Trong bảng dữ liệu, BTMH và BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất ở mức 144.200.000. Mức tăng giá bán phổ biến là 1.500.000, trong khi BTMC SJC không thay đổi so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:07 sáng

  • BTMH và BTMC VRTL: mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000.
  • SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000.
  • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000.
  • BTMC SJC: mua 137.500.000 và bán 141.500.000, không thay đổi so với hôm qua.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
SJC139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
DOJI HN139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
DOJI SG139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
BTMH140.300.000144.200.000+1.400.000+1.500.000
BTMC VRTL140.300.000144.200.000+1.400.000+1.500.000
BTMC SJC137.500.000141.500.00000
Phú Qúy SJC139.000.000143.000.000+1.500.000+1.500.000
PNJ TP.HCM137.600.000142.600.000+1.400.000+1.400.000
PNJ Hà Nội137.600.000142.600.000+1.400.000+1.400.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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        Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu
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