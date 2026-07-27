Giá vàng hôm nay 27/07/2026: SJC 139 - 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,5 triệu
Giá vàng SJC lúc 15:00 ngày 27/07/2026 mua vào 139 triệu, bán ra 143 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1.500.000 đồng so với lần cập nhật trước trong ngày theo dữ liệu. (Cập nhật lúc 15:00)
Diễn biến giá vàng trong ngày
15:00: So với lần cập nhật trước trong ngày, SJC tăng 1.500.000 đồng cả mua và bán; hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng.
13:30: SJC tăng 1.500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.
12:00: SJC tăng 1.500.000 đồng cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, hiện lần lượt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.
10:30: Lúc 10:30, giá SJC mua và bán cùng tăng 1.500.000 đồng so với cập nhật trước, lần lượt đạt 139.000.000 và 143.000.000 đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay được cập nhật lúc 09:07 sáng 27/07/2026. So với hôm qua, giá mua và giá bán tại hầu hết thương hiệu tăng từ 1.400.000 đến 1.500.000; riêng BTMC SJC giữ nguyên ở cả hai chiều.
Trong bảng dữ liệu, BTMH và BTMC VRTL có giá bán hôm nay cao nhất ở mức 144.200.000. Mức tăng giá bán phổ biến là 1.500.000, trong khi BTMC SJC không thay đổi so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:07 sáng
- BTMH và BTMC VRTL: mua 140.300.000, tăng 1.400.000; bán 144.200.000, tăng 1.500.000.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: mua 139.000.000, tăng 1.500.000; bán 143.000.000, tăng 1.500.000.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 137.600.000, tăng 1.400.000; bán 142.600.000, tăng 1.400.000.
- BTMC SJC: mua 137.500.000 và bán 141.500.000, không thay đổi so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|139.000.000
|143.000.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|DOJI HN
|139.000.000
|143.000.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|DOJI SG
|139.000.000
|143.000.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|BTMH
|140.300.000
|144.200.000
|+1.400.000
|+1.500.000
|BTMC VRTL
|140.300.000
|144.200.000
|+1.400.000
|+1.500.000
|BTMC SJC
|137.500.000
|141.500.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|139.000.000
|143.000.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|PNJ TP.HCM
|137.600.000
|142.600.000
|+1.400.000
|+1.400.000
|PNJ Hà Nội
|137.600.000
|142.600.000
|+1.400.000
|+1.400.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.