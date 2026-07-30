Giá vàng hôm nay 30/07/2026: SJC 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, tăng Giá vàng SJC hiện tại: mua 138,5 triệu đồng/lượng, bán 142,5 triệu đồng/lượng; cả hai chiều cùng tăng 1.000.000 đồng/lượng so với lần cập nhật trước trong ngày. (Cập nhật lúc 12:08)

Diễn biến giá vàng trong ngày

12:08: SJC tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lần cập nhật trước, lên 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

10:38: Lúc 10:38, giá SJC tăng 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán, lên 138.500.000 và 142.500.000 đồng/lượng.

Lúc 09:16 sáng 30/07/2026, giá vàng trong bảng dữ liệu đều tăng so với hôm qua. Mức tăng ở chiều mua và chiều bán dao động từ 1.000.000 đến 1.500.000; BTMC VRTL ghi nhận mức tăng cao nhất ở cả hai chiều.

Giá mua hôm nay tại các thương hiệu được ghi nhận từ 137.500.000 đến 139.600.000, trong khi giá bán dao động từ 142.400.000 đến 143.500.000.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:16 sáng

BTMC VRTL : mua 139.600.000, tăng 1.500.000; bán 143.500.000, tăng 1.500.000.

: mua 139.600.000, tăng 1.500.000; bán 143.500.000, tăng 1.500.000. BTMH : mua 139.500.000, tăng 1.400.000; bán 143.400.000, tăng 1.400.000.

: mua 139.500.000, tăng 1.400.000; bán 143.400.000, tăng 1.400.000. Phú Qúy SJC : mua 138.500.000, tăng 1.400.000; bán 142.500.000, tăng 1.400.000.

: mua 138.500.000, tăng 1.400.000; bán 142.500.000, tăng 1.400.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC : cùng mua 138.500.000, tăng 1.000.000; cùng bán 142.500.000, tăng 1.000.000.

: cùng mua 138.500.000, tăng 1.000.000; cùng bán 142.500.000, tăng 1.000.000. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 137.500.000, tăng 1.000.000; cùng bán 142.400.000, tăng 1.200.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 138.500.000 142.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI HN 138.500.000 142.500.000 +1.000.000 +1.000.000 DOJI SG 138.500.000 142.500.000 +1.000.000 +1.000.000 BTMH 139.500.000 143.400.000 +1.400.000 +1.400.000 BTMC VRTL 139.600.000 143.500.000 +1.500.000 +1.500.000 BTMC SJC 138.500.000 142.500.000 +1.000.000 +1.000.000 Phú Qúy SJC 138.500.000 142.500.000 +1.400.000 +1.400.000 PNJ TP.HCM 137.500.000 142.400.000 +1.000.000 +1.200.000 PNJ Hà Nội 137.500.000 142.400.000 +1.000.000 +1.200.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.