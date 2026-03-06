Về Báo Hà Tĩnh
Giá vàng hôm nay 6/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới

Quốc Duẩn 06/03/2026 06:00

Giá vàng hôm nay 6/3/2026: Vàng SJC, nhẫn tăng 500 nghìn lên 184,7 triệu; vàng thế giới giảm còn gần 5000 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 6/3/2026

Cập nhật lúc 6h00 sáng, giá vàng miếng SJC chốt phiên 5/3 tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, đưa giá vàng miếng lên mức 184,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 6/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng giảm 300 nghìn đến tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 6/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 24k (9999) ở mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,4-184,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay
Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Mua vào
Bán ra
SJC tại Hà Nội
181,7184,7
+500+500
Tập đoàn DOJI
181,7
184,7
+500+500
Mi Hồng
182184,7
+500+500
PNJ
181,7
184,7
+500+500
Bảo Tín Minh Châu
181,7
184,7
+500+500
Bảo Tín Mạnh Hải181,7184,7+500+500
Phú Quý181,7184,7
+500+500
Giá vàng nhẫn hôm nay
Ngày 6/3/2026
(Triệu đồng)
So với hôm qua
(nghìn đồng/lượng)
Mua vào
Bán ra
Bán raBán ra
Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
181,7184,7+500+500
Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ181,4184,4+500+500
Vàng nhẫn trơn BTMC
181,7
184,7-300-300
Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999
181,7184,7+500+500
Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải
181,7
184,7-300-300
Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ
181,7
184,7+500+500
1. DOJI - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
SJC -Bán Lẻ181,70 ▲500K184,70 ▲500K
Kim TT/AVPL18,1,75 ▲500K18,4,80 ▲500K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG181,70 ▲500K184,70 ▲500K
Nguyên Liệu 99.99175,50 ▲500K177,50 ▲500K
Nguyên Liệu 99.9175,00 ▲500K177,00 ▲500K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ180,50 ▲500K184,50 ▲500K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ180,00 ▲500K184,00 ▲500K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ179,30 ▲500K183,80 ▲500K
2. PNJ - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Giá vàng trong nướcMuaBán
TPHCM - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Hà Nội - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Miền Tây - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ181,700 ▲500K184,700 ▲500K
3. AJC - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Miếng SJC Hà Nội181,70 ▲500K184,70 ▲500K
Miếng SJC Nghệ An181,70 ▲500K184,70 ▲500K
Miếng SJC Thái Bình181,70 ▲500K184,70 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội181,70 ▲500K184,70 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An181,70 ▲500K184,70 ▲500K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình181,70 ▲500K184,70 ▲500K
NL 99.90174,20 ▲1500K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình174,50 ▲1500K
Trang sức 99.9176,60 ▲500K183,60 ▲500K
Trang sức 99.99176,70 ▲500K183,70 ▲500K
4. SJC - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG181,700 ▲500K184,700 ▲500K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ181,700 ▲500K184,7200 ▲500K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ181,700 ▲500K184,7300 ▲500K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ181,400 ▲500K184,400 ▲500K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ181,400 ▲500K184,500 ▲500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%179,400 ▲500K182,900 ▲500K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%174,589 ▲495K181,089 ▲495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%115,634 ▲340K124,534 ▲340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%67,527 ▲209K76,427 ▲209K

Giá vàng thế giới hôm nay 6/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 5h00 ngày 6/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5076,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm 63,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.307 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 161,16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 23,54 triệu đồng/lượng.

bqn.1cdn.vn-2026-03-05-_gold-price-today-price-of-gold-per-ounce-24-hour-spot-chart-kitco-03-05-2026_10_28_pm.png

Thị trường tài chính đang ghi nhận diễn biến trái chiều khi vàng lại bị bán ra cùng lúc với chứng khoán. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động “bán cưỡng bức” (forced liquidation) để đáp ứng yêu cầu ký quỹ (margin call), chứ không phải do vàng mất đi vai trò phòng ngừa rủi ro.

Trong nước, dù giá vàng neo ở vùng cao, tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy nhiều người dân vẫn xếp hàng chờ mua. Phần lớn khách chỉ mua số lượng nhỏ, từ 1–2 chỉ vàng nhẫn, với mục đích tích lũy dần thay vì đầu tư lướt sóng.

Theo chia sẻ của khách hàng, dù giá vàng biến động mạnh, vàng vẫn được xem là kênh giữ tiền an toàn. Tuy nhiên, do lượng người giao dịch tăng mạnh, một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy phải tạm ngừng nhận thêm khách vì nguồn cung bán ra trong ngày gần hết.

