Thị trường Giá vàng hôm nay 6/3/2026: Giá vàng SJC, nhẫn 9999, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 6/3/2026: Vàng SJC, nhẫn tăng 500 nghìn lên 184,7 triệu; vàng thế giới giảm còn gần 5000 USD

Giá vàng miếng SJC hôm nay 6/3/2026

Cập nhật lúc 6h00 sáng, giá vàng miếng SJC chốt phiên 5/3 tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra tại hầu hết các doanh nghiệp lớn, đưa giá vàng miếng lên mức 184,7 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại SJC, Tập đoàn DOJI, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH niêm yết ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với cùng kỳ hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng niêm yết ở ngưỡng 182-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 2,7 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 6/3/2026

Ở phân khúc vàng nhẫn 9999, giá vàng giảm 300 nghìn đến tăng 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua, phổ biến trong vùng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn cập nhật 6h00 sáng ngày 6/3/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch giá vàng ở mức 3 triệu đồng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn 24k (9999) ở mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với hôm qua, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,7-184,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99% niêm yết giá vàng ở ngưỡng 181,4-184,4 triệu đồng/lượng, chênh lệch ở mức 3 triệu đồng. So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

Bảng giá vàng hôm nay 6/3/2026 mới nhất như sau:

Giá vàng hôm nay

Ngày 6/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra SJC tại Hà Nội

181,7 184,7

+500 +500 Tập đoàn DOJI

181,7

184,7

+500 +500 Mi Hồng

182 184,7

+500 +500 PNJ

181,7

184,7

+500 +500 Bảo Tín Minh Châu

181,7

184,7

+500 +500

Bảo Tín Mạnh Hải 181,7 184,7 +500 +500 Phú Quý 181,7 184,7

+500 +500

Giá vàng nhẫn hôm nay

Ngày 6/3/2026

(Triệu đồng)

So với hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào

Bán ra

Bán ra Bán ra

Nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

181,7 184,7 +500 +500 Vàng nhẫn SJC 9999 theo chỉ 181,4 184,4 +500 +500 Vàng nhẫn trơn BTMC

181,7

184,7 -300 -300 Vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999

181,7 184,7 +500 +500 Kim Gia Bảo Tứ Quý 24K (999.9) Bảo Tín Mạnh Hải

181,7

184,7 -300 -300 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ

181,7

184,7 +500 +500

1. DOJI - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán SJC -Bán Lẻ 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K Kim TT/AVPL 18,1,75 ▲500K 18,4,80 ▲500K NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K Nguyên Liệu 99.99 175,50 ▲500K 177,50 ▲500K Nguyên Liệu 99.9 175,00 ▲500K 177,00 ▲500K NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 180,50 ▲500K 184,50 ▲500K NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 180,00 ▲500K 184,00 ▲500K Nữ trang 99 - Bán Lẻ 179,30 ▲500K 183,80 ▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán TPHCM - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Hà Nội - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Đà Nẵng - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Miền Tây - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Tây Nguyên - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K

3. AJC - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K Miếng SJC Nghệ An 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K Miếng SJC Thái Bình 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 181,70 ▲500K 184,70 ▲500K NL 99.90 174,20 ▲1500K NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 174,50 ▲1500K Trang sức 99.9 176,60 ▲500K 183,60 ▲500K Trang sức 99.99 176,70 ▲500K 183,70 ▲500K

4. SJC - Cập nhật: 6/3/2026 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 181,700 ▲500K 184,700 ▲500K Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 181,700 ▲500K 184,7200 ▲500K Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 181,700 ▲500K 184,7300 ▲500K Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 181,400 ▲500K 184,400 ▲500K Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 181,400 ▲500K 184,500 ▲500K Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 179,400 ▲500K 182,900 ▲500K Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,589 ▲495K 181,089 ▲495K Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,634 ▲340K 124,534 ▲340K Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,527 ▲209K 76,427 ▲209K

Giá vàng thế giới hôm nay 6/3/2026

Theo Kitco, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận lúc 5h00 ngày 6/3/2026 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 5076,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới giảm 63,8 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.307 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 161,16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 23,54 triệu đồng/lượng.

Thị trường tài chính đang ghi nhận diễn biến trái chiều khi vàng lại bị bán ra cùng lúc với chứng khoán. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động “bán cưỡng bức” (forced liquidation) để đáp ứng yêu cầu ký quỹ (margin call), chứ không phải do vàng mất đi vai trò phòng ngừa rủi ro.

Trong nước, dù giá vàng neo ở vùng cao, tại khu vực Cầu Giấy (Hà Nội) cho thấy nhiều người dân vẫn xếp hàng chờ mua. Phần lớn khách chỉ mua số lượng nhỏ, từ 1–2 chỉ vàng nhẫn, với mục đích tích lũy dần thay vì đầu tư lướt sóng.

Theo chia sẻ của khách hàng, dù giá vàng biến động mạnh, vàng vẫn được xem là kênh giữ tiền an toàn. Tuy nhiên, do lượng người giao dịch tăng mạnh, một số cửa hàng trên đường Cầu Giấy phải tạm ngừng nhận thêm khách vì nguồn cung bán ra trong ngày gần hết.