Thị trường Giá vàng hôm nay 9/6/2026: Vàng miếng SJC, nhẫn trỡn 9999 24K, vàng thế giới giữa tuần Giá vàng hôm nay 10/6/2026 tiếp tục đi ngang, vàng miếng giữ ở 143,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 vẫn dưới mốc 144 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 10/6/2026 vẫn duy trì giá vàng miếng ở mức 143,8 triệu đồng/lượng

Sáng 10/6/2026, giá vàng hôm nay vẫn duy trì vùng 138,8–143,8 triệu đồng/lượng, khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng sau chuỗi giảm từ tuần trước.

Các thương hiệu vàng phổ biến trên thị trường như SJC, PNJ, Phú Quý, BTMC và BTMH đều giữ giá tương đối ổn định. Trong phiên chiều 9/6, có những nhịp tăng nhẹ: giá bán từng thử vượt 144 triệu đồng/lượng nhưng nhanh chóng bị hạ nhiệt, trở về mức tham chiếu. Chênh lệch mua – bán vẫn ổn định khoảng 5 triệu đồng/lượng. Biên độ dao động hẹp phản ánh thị trường đang tạm dừng, chờ tín hiệu mới.

Cụ thể, SJC và PNJ niêm yết 138,8 triệu đồng/lượng mua vào, 143,8 triệu đồng/lượng bán ra, Phú Quý và BTMC cũng đi theo xu hướng giằng co tương tự, chỉ có những nhích giá thoáng qua nhưng không duy trì. BTMH tiếp tục trạng thái ổn định, giao dịch trong biên độ hẹp.

Khác với phần còn lại, Mi Hồng ghi nhận biến động nổi bật: giá mua tăng lên 142 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán giảm về 143 triệu đồng/lượng, làm thu hẹp biên độ chênh lệch. Đây là điểm hiếm hoi tạo nét khác biệt trên thị trường vàng đang đi ngang.

Giá vàng hôm nay Ngày 10/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 138,8 143,8 - - Tập đoàn DOJI 138,8 143,8 - - Mi Hồng 138,0 141,0 +3000 +2000 PNJ 138,8 143,8 - - Bảo Tín Minh Châu 138,8 143,8 - - Bảo Tín Mạnh Hải 138,8 143,8 - - Phú Quý 138,8 143,8 - -

1. DOJI - Cập nhật: 10/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 138,800

- 143,800

- Vàng miếng SJC DOJI HCM 138,800

- 143,800

- Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 138,800

- 143,800

- Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 138,800

- 143,800

- Vàng 24K DOJI 138,800

- 143,800

-

2. PNJ - Cập nhật: 10/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 138,800

- 143,800

- Nhẫn trơn PNJ 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng Kim Bảo 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 138,800

- 143,800

- Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 138,800

- 143,800

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3. BTMC - Cập nhật: 10/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 138,800

- 143,800

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 138,800

- 143,800

- Nhẫn tròn trơn BTMC 138,800

- 143,800

- Bản vị vàng BTMC 138,800

- 143,800

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 136,800

- 142,800

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 136,600

- 142,600

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4. SJC - Cập nhật: 10/6/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138,800

- 143,800

- Vàng SJC 5 chỉ 138,800

- 143,820

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138,800

- 143,830

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Giá vàng nhẫn hôm nay 9/6/2026 vẫn đang ở dưới 144 triệu đồng/lượng

Sáng 10/6/2026, giá vàng hôm nay trên thị trường vàng nhẫn 9999 vẫn duy trì dưới 144 triệu đồng/lượng, khi các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên giá so với phiên trước. Biên độ mua – bán phổ biến là 5 triệu đồng/lượng.

SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 138,8 triệu đồng/lượng mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cũng giao dịch nhẫn tròn 9999 với cùng mức giá, phản ánh sự ổn định chung. DOJI Hà Nội tiếp tục giữ nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ở vùng giá 138,8 – 143,8 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý cũng duy trì nhẫn tròn trơn 999,9 không thay đổi.

Diễn biến này cho thấy giá vàng nhẫn hôm nay 10/6/2026 giữa các thương hiệu lớn khá đồng nhất, thị trường trầm lắng, các nhà đầu tư vẫn thận trọng và chưa có lực mua bán mạnh để tạo biến động.

Giá vàng nhẫn hôm nay 10/6/2026 đang dao động quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce

Trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng hôm nay 10/6/2026 trên thị trường quốc tế dao động quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce và có thời điểm đạt 4.326,3 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên liền trước. Khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 26.408 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,7 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn vàng miếng SJC trong nước khoảng 6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Thị trường vàng giữ trạng thái ổn định trong ngày thứ Ba khi nhà đầu tư cân nhắc rủi ro địa chính trị từ thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran vẫn còn nhiều bất ổn, đồng thời chờ dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ. Giá vàng giao ngay được ghi nhận ở mức 4.328,39 USD/ounce lúc 07:46 GMT, sau khi rơi xuống vùng thấp nhất hơn hai tháng trong phiên trước đó. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ giao tháng 8 cũng giảm 0,3%, xuống 4.352,30 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng vàng đang thiếu động lực bứt phá trong ngắn hạn. Chuyên gia Tim Waterer (KCM Trade) nhận định thị trường đang trong giai đoạn giằng co do nghi ngờ về độ bền của lệnh ngừng bắn, đồng thời thận trọng trước báo cáo CPI Mỹ sẽ công bố trong tuần – yếu tố có thể tác động trực tiếp đến quyết định lãi suất của Fed.

Về chính sách tiền tệ, Goldman Sachs dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao đến cuối năm 2026 và có thể trì hoãn việc cắt giảm đến 2027 nhờ nền kinh tế và thị trường lao động vẫn vững. Dữ liệu từ CME FedWatch cũng cho thấy thị trường đang đặt cược hơn 70% khả năng Mỹ tăng lãi suất vào tháng 12.

Dù ngắn hạn đi ngang, vàng vẫn được kỳ vọng dài hạn tích cực, có thể tiến tới 5.500 USD/ounce nếu được hỗ trợ bởi dòng tiền từ ngân hàng trung ương, giá dầu, USD và lợi suất trái phiếu.

Cùng xu hướng, nhóm kim loại quý khác đồng loạt tăng giá: bạc lên 68,36 USD/ounce (+0,3%), bạch kim đạt 1.761,53 USD (+0,4%) và palladium tăng 1,8% lên 1.226,47 USD/ounce.