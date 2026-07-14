Thị trường Giá vàng hôm nay sáng 14/7/2026: Giá vàng SJC, nhẫn trơn và vàng thế giới Giá vàng hôm nay 14/7/2026 giảm tới 2 triệu đồng/lượng, vàng thế giới lùi gần 3%, còn 4.005,9 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 14/7/2026 chưa đổi, nhiều thương hiệu vừa mất tới 2 triệu đồng/lượng

Tính đến 5h30 ngày 14/7/2026, giá vàng hôm nay 14/7/2026 được cập nhật theo mặt bằng cuối phiên trước. Sau một ngày chịu áp lực đi xuống, phần lớn doanh nghiệp đưa giá bán vàng miếng về 148,4 triệu đồng/lượng, riêng Mi Hồng thấp hơn khi dừng ở 147,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hiện được mua vào ở mức 145,4 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 148,4 triệu đồng/lượng. So với thời điểm trước phiên 13/7, mỗi chiều đã giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

DOJI cũng giữ giá sáng sớm nay tại 145,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 148,4 triệu đồng/lượng chiều bán. Doanh nghiệp vừa trải qua phiên giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá vàng miếng tại PNJ lúc 5h00 ngày 14/7 đang dao động trong khoảng 145,4–148,4 triệu đồng/lượng. Mức mua vào và bán ra cùng thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với trước phiên giảm ngày hôm qua.

Bảo Tín Mạnh Hải không tạo ra khác biệt so với nhóm doanh nghiệp lớn khi duy trì giá hiện tại ở ngưỡng 145,4–148,4 triệu đồng/lượng. Trong phiên liền trước, thương hiệu này đã hạ 1,5 triệu đồng/lượng cho cả giá thu mua lẫn bán ra.

Mức giảm ở Bảo Tín Minh Châu tập trung mạnh hơn tại chiều mua. Cụ thể, giá thu mua mất 2 triệu đồng/lượng, còn 143 triệu đồng/lượng; giá bán giảm 1,5 triệu đồng/lượng, xuống 148,4 triệu đồng/lượng. Người mua và người bán đang đối diện khoảng cách giá lên tới 5,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 14/7/2026 được ghi nhận ở mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Phiên trước kéo chiều mua giảm 1,3 triệu đồng/lượng, còn chiều bán giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch hiện là 3,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang có giá mua vào cao nhất trong nhóm khảo sát, đạt 145,8 triệu đồng/lượng, đồng thời bán ra thấp nhất ở 147,5 triệu đồng/lượng. So với trước phiên 13/7, cả hai chiều đều giảm 2 triệu đồng/lượng, mạnh nhất thị trường.

Giá vàng hôm nay Ngày 14/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,4 148,4 -1500 -1500 Tập đoàn DOJI 145,4 148,4 -1500 -1500 Mi Hồng 146,3 148,0 -2000 -2000 PNJ 145,4 148,4 -1500 -1500 Bảo Tín Minh Châu 143,0 148,4 -2000 -1500 Bảo Tín Mạnh Hải 145,4 148,4 -1500 -1500 Phú Quý 145,5 148,4 -1300 -1500

1. DOJI - Cập nhật: 14/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI HCM 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng 24K DOJI 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K

2. PNJ - Cập nhật: 14/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Nhẫn trơn PNJ 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng Kim Bảo 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K

3. BTMC - Cập nhật: 14/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Nhẫn tròn trơn BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Bản vị vàng BTMC 143,000

▼2000K 148,400

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141,000

▼2000K 146,000

▼1500K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140,800

▼2000K 145,800

▼1500K

4. SJC - Cập nhật: 14/7/2026 5:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145,400

▼1500K 148,400

▼1500K Vàng SJC 5 chỉ 145,400

▼1500K 148,420

▼1500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145,400

▼1500K 148,430

▼1500K

Giá vàng hôm nay 14/7/2026: Vàng nhẫn giữ mức 146,8–148,4 triệu đồng/lượng

Lúc 5h30 ngày 14/7/2026, giá vàng hôm nay 14/7/2026 ở phân khúc vàng nhẫn chưa xuất hiện mức điều chỉnh mới so với cuối chiều qua. Sau phiên giao dịch ngày 13/7, phần lớn thương hiệu đưa giá bán ra về vùng 146,8–148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng đang dẫn đầu về giá mua vào khi thu mua vàng nhẫn ở mức 146 triệu đồng/lượng. Giá bán ra dừng tại 147,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua 1,5 triệu đồng/lượng. Đây là khoảng cách thấp nhất trong số các thương hiệu được khảo sát.

Bảo Tín Mạnh Hải bước sang ngày giao dịch mới với giá vàng nhẫn ở mức 145,4–148,4 triệu đồng/lượng. Mức bán ra hiện cao nhất thị trường và chênh 3 triệu đồng/lượng so với giá doanh nghiệp thu mua.

Vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC đang được giao dịch với giá mua vào 144,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. Sau khi chốt phiên trước ở vùng giá này, khoảng cách mua – bán được kéo lên 4 triệu đồng/lượng.

PNJ duy trì giá vàng nhẫn sáng sớm nay tại 143,2 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,9 triệu đồng/lượng chiều bán. Giá bán cao hơn giá thu mua 3,7 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 hiện có giá mua vào 143 triệu đồng/lượng, còn giá bán đứng ở mức 146,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều là 3,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu đang mua vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long với giá 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng. Biên độ mua – bán đạt 4 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và PNJ.

Giá vàng hôm nay 14/7/2026: Giá thế giới mất 46,8 USD, vẫn dưới mốc 4.100 USD/ounce

Lúc 5h30 ngày 14/7/2026, giá vàng hôm nay 14/7/2026 trên thị trường thế giới được ghi nhận ở mức 4.005,9 USD/ounce. Giá hiện chưa lấy lại ngưỡng 4.100 USD/ounce sau khi giảm tới gần 3% trong phiên giao dịch trước.

So với mốc của ngày trước đó, mỗi ounce vàng đã giảm 113,8 USD. Quy đổi theo tỷ giá 26.460 đồng/USD tại Vietcombank, vàng thế giới tương đương khoảng 129,93 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm các khoản thuế và chi phí liên quan.

Giá vàng miếng SJC trong nước hiện dao động từ 145,4 đến 148,4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá bán SJC và vàng quốc tế quy đổi đang ở mức 18,47 triệu đồng/lượng.

Tình hình Trung Đông vẫn căng thẳng sau các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái giữa lực lượng Mỹ và Iran. Tehran cho biết đã tấn công một số cơ sở của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, đồng thời duy trì việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường giữ vai trò quan trọng đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Cùng với giá dầu, đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đều tăng trong phiên trước. Hai yếu tố này khiến vàng chịu thêm áp lực do kim loại quý được định giá bằng USD và không tạo ra khoản lãi cố định như trái phiếu.

Ông Nicholas Frappell, Giám đốc thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, đánh giá những giai đoạn xung đột bùng phát tại vùng Vịnh thường gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Ở góc nhìn dài hơn, việc eo biển Hormuz bị phong tỏa kéo dài có thể đẩy chi phí năng lượng lên cao, làm suy yếu sức mua và kìm hãm hoạt động kinh tế. Khi triển vọng tăng trưởng giảm tốc rõ rệt hơn, nhu cầu tìm kiếm tài sản phòng thủ có khả năng quay trở lại hỗ trợ giá vàng.

Trong tuần này, giới đầu tư chờ đợi phiên điều trần bán niên đầu tiên của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh trước Quốc hội. Các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ tháng 6 của Mỹ cũng có thể tạo ra biến động mới trên thị trường.

Phát biểu của Phó Chủ tịch Fed Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller sẽ được theo dõi để tìm thêm tín hiệu về hướng điều hành tiền tệ. Theo công cụ CME FedWatch, khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 9 đang được thị trường đánh giá ở mức 72%, tăng từ khoảng 63% của tuần trước.

Trên sàn COMEX, giới đầu cơ đã giảm thêm 1.964 hợp đồng mua ròng vàng trong tuần kết thúc ngày 7/7, đưa tổng vị thế còn 114.854 hợp đồng. Đây là lần cắt giảm đầu tiên sau ba tuần liên tiếp gia tăng lượng nắm giữ.

Các kim loại quý khác cũng giảm trong phiên trước. Bạc giao ngay mất 2,5%, xuống 58,35 USD/ounce; bạch kim giảm 0,5%, còn 1.619,72 USD/ounce; palladium lùi 1,5%, về 1.257,82 USD/ounce.