Thị trường Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3: Dầu hỏa giảm gần 8000 đồng Giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành 22h ngày 11/3 điều chỉnh giảm đồng loạt, giá dầu hỏa giảm gần 8000 đồng/lít, xăng RON95 giảm gần 4000 đồng

Giá xăng dầu giảm mạnh tại kỳ điều hành ngày 11/3

Tại kỳ điều hành ngày 11/3, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt. Trong các mặt hàng, dầu hỏa ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giảm tới 7.966 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Theo văn bản hỏa tốc số 1582/BCT-TTTN ngày 11/3/2026 do Bộ Công Thương ban hành, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng dầu đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn để điều hành giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được sử dụng nhằm hỗ trợ điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, mức chi sử dụng quỹ đối với xăng sinh học là 4.000 đồng/lít và xăng không chì cũng là 4.000 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, mức chi Quỹ Bình ổn cho dầu diezel là 5.000 đồng/lít, dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 4.000 đồng/kg. Việc chi sử dụng quỹ nhằm ổn định thị trường và điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định hiện hành.

Giá xăng dầu mới áp dụng từ 22h ngày 11/3

Giá xăng

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu mới được áp dụng từ 22h ngày 11/3. Giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.951 đồng/lít, giảm 3.619 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Đối với xăng RON95-III, giá xăng dầu được điều chỉnh còn không cao hơn 25.240 đồng/lít, giảm 3.880 đồng/lít so với kỳ điều hành trước đó.

Giá các mặt hàng dầu

Giá dầu diezel 0.05S không cao hơn 26.470 đồng/lít, giảm 4.247 đồng/lít. Đây là một trong những mặt hàng có mức điều chỉnh lớn trong kỳ điều hành giá xăng dầu lần này.

Giá dầu hỏa không cao hơn 24.419 đồng/lít, giảm mạnh 7.966 đồng/lít so với kỳ trước. Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng được điều chỉnh xuống mức không cao hơn 19.001 đồng/kg, giảm 5.706 đồng/kg.

Thời gian áp dụng và kiểm soát thị trường xăng dầu

Mức giá xăng dầu cơ sở mới sẽ được áp dụng kể từ 22h ngày 11/3 và kéo dài đến trước kỳ công bố điều hành tiếp theo của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và việc sử dụng Quỹ Bình ổn.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nguồn cung và thị trường giá xăng dầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu phát hiện.