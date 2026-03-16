Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026: Giá dầu diesel cao nhất 27.025 đồng/lít Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 tiếp tục giữ nguyên nhờ chi Quỹ Bình ổn giá. Xăng RON95 tối đa 25.575 đồng/lít, dầu diesel 27.025 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 được giữ nguyên

Giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 tiếp tục duy trì ổn định so với kỳ điều hành ngày 14/3. Các mức giá bán lẻ xăng dầu phổ biến trên thị trường vẫn được giữ nguyên sau quyết định điều hành mới nhất của liên bộ Công thương - Tài chính.

Theo cập nhật mới nhất, giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 đối với xăng E5RON92 không cao hơn 22.504 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 25.575 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 27.025 đồng/lít. Giá dầu hỏa không cao hơn 26.932 đồng/lít và dầu mazut không cao hơn 18.661 đồng/kg.

Để duy trì giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026, cơ quan quản lý tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá ở mức 4.000 đồng/lít hoặc kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut và dầu hỏa. Riêng dầu diesel được chi ở mức 5.000 đồng/lít.

Từ ngày 10 đến 14/3, liên bộ Công thương - Tài chính đã 5 lần quyết định chi Quỹ Bình ổn giá nhằm ổn định thị trường xăng dầu. Tổng mức chi trong giai đoạn này đạt 20.000 đồng/lít hoặc kg đối với xăng sinh học, xăng không chì, dầu mazut và dầu hỏa. Riêng dầu diesel được chi 25.000 đồng/lít.

Theo tính toán của các chuyên gia, nếu tiếp tục duy trì mức chi cao như hiện nay, quỹ này có thể chỉ đủ duy trì ổn định giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 và thị trường trong hơn 15 ngày.

Giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong tuần

Kết thúc tuần giao dịch, giá dầu WTI tăng từ 90,90 USD/thùng cuối tuần trước lên 98,71 USD/thùng cuối tuần này, tương đương tăng 7,81 USD/thùng, tức khoảng 8,6%.

Giá dầu Brent cũng tăng từ 93,04 USD/thùng lên 103,14 USD/thùng, tăng 10,1 USD/thùng, tương đương mức tăng 10,8% so với tuần trước.

Trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh, việc duy trì giá xăng dầu hôm nay 16/3/2026 ổn định trong nước chủ yếu nhờ việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá nhằm giảm áp lực tăng giá đối với thị trường nội địa.