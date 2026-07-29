Gu thời trang đi biển sang trọng của siêu mẫu Naomi Campbell ở tuổi 56 tại Ibiza Siêu mẫu 56 tuổi Naomi Campbell gây chú ý tại Ibiza khi diện trang phục đi biển phóng khoáng kết hợp cùng chiếc túi Hermès đắt giá trên du thuyền xa xỉ.

Siêu mẫu Naomi Campbell gây chú ý khi xuất hiện tại bãi biển Ibiza, Tây Ban Nha, trong phong cách nghỉ dưỡng phóng khoáng nhưng không kém phần sang trọng. Dù lựa chọn trang phục đi biển thoải mái, nữ siêu mẫu 56 tuổi vẫn nâng tầm diện mạo bằng chiếc túi xách Hermès xa xỉ cùng hàng loạt phụ kiện tinh tế.

Trang phục đi biển kết hợp phụ kiện đắt giá

Theo thông tin từ Page Six, Naomi Campbell được bắt gặp trên đường ra bến cảng để di chuyển lên du thuyền nghỉ dưỡng. Nữ siêu mẫu diện chiếc váy maxi bèo nhún màu xanh ngọc khoác ngoài bikini, kết hợp cùng đôi dép Havaianas quen thuộc.

Naomi Campbell được bắt gặp trên đường ra bến cảng để lên du thuyền nghỉ dưỡng.

Món phụ kiện điểm nhấn trong tổng thể trang phục là chiếc túi Hermès Kelly Pochette màu xanh nổi bật, có giá trị lên tới 24.500 USD (khoảng 645 triệu đồng). Để hoàn thiện phong cách mang hơi hướng boho, cô chọn kính mát dáng mắt mèo ánh bạc, mũ cói rộng vành, kết hợp cùng nhiều vòng tay hạt và dây chuyền vàng đeo nhiều lớp.

Trong quá trình di chuyển, một nhân viên an ninh đã hỗ trợ mang túi đi biển và hộ tống cô xuống khu vực bến tàu. Nữ siêu mẫu sau đó di chuyển bằng xuồng nhỏ để lên du thuyền thám hiểm Force Blue.

Nhân viên an ninh đi cùng đã giúp nữ siêu mẫu mang túi đi biển và hộ tống xuống khu vực bến tàu.

Du thuyền xa xỉ Force Blue và dấu ấn cá nhân

Force Blue là du thuyền thám hiểm dài khoảng 71 m, có sức chứa 12 khách cùng đội ngũ 21 thành viên phục vụ. Đáng chú ý, đây từng là tài sản của doanh nhân Flavio Briatore - cựu quản lý đua xe Công thức 1 và là vị hôn phu cũ của Naomi Campbell trước khi cả hai chia tay vào năm 2003.

Năm 2010, chính quyền Italy đã tịch thu con thuyền do liên quan đến các tranh chấp thuế kéo dài. Sau đó, Force Blue được bán đấu giá với mức giá 7,49 triệu euro. Hiện nay, du thuyền này được đưa vào khai thác cho thuê với chi phí khoảng 360.000 euro mỗi tuần.

Sau khi chia tay Naomi Campbell, ông Flavio Briatore từng hẹn hò với siêu mẫu Heidi Klum và có chung con gái Leni Klum, sinh năm 2004.

Sức hút bền bỉ ở tuổi 56

Trong suốt tháng 7 năm nay, Naomi Campbell liên tục xuất hiện tại Ibiza để bơi lội, tắm nắng và tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, bạn bè. Đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng của Tây Ban Nha từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa hè của siêu mẫu người Anh.

Trước đó, vào năm 2024, Naomi Campbell từng du ngoạn tại Ibiza cùng hai người bạn thân là Eiza González và Michelle Rodriguez. Tháng 8 năm ngoái, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ bikini màu hồng nổi bật.

Ở tuổi 56 và là mẹ của hai con, Naomi Campbell vẫn duy trì được sức hút đáng ngưỡng mộ.

Ở tuổi 56 và đã là mẹ của hai con, Naomi Campbell vẫn giữ vững vóc dáng cùng sức hút truyền thông lớn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.