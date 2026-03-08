Hành trình vượt khó từ căn gác xép tiệm sửa xe đến học bổng toàn phần đại học Mỹ Lớn lên trong căn gác xép chật hẹp trên tiệm sửa xe của cha, Nguyễn Tiến Đạt đã biến sự hy sinh của cha thành động lực giành học bổng toàn phần đại học Mỹ.

Trong tập đầu tiên của chương trình Chuyện nhà thời nay với chủ đề "Ngôi nhà gác xép - Cha vẫn luôn ở đây", khán giả được lắng nghe câu chuyện đầy cảm hứng của Nguyễn Tiến Đạt. Từ một cậu bé sống trong căn gác xép chật hẹp phía trên tiệm sửa xe máy của gia đình, Đạt đã nỗ lực vươn lên để trở thành sinh viên nhận học bổng toàn phần tại Mỹ.

Ký ức tuổi thơ trong căn gác xép loang lổ vết dầu máy

Không kể câu chuyện bằng những thành tích nổi bật, chương trình lựa chọn tái hiện lại những ký ức mộc mạc và chân thực nhất gắn liền với thời thơ ấu của Nguyễn Tiến Đạt. Đó là không gian sống khiêm tốn với nền nhà loang lổ vết dầu mỡ cùng tiếng động cơ tiệm sửa xe vang vọng liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya.

Đặc biệt, mỗi khi mùa mưa bão tới, cả gia đình cậu lại tất bật xoay xở hứng nước trong căn nhà dột. Mùi dầu máy quen thuộc cùng hình ảnh người cha tảo tần làm việc đã trở thành một phần không thể tách rời trong quá trình trưởng thành của Đạt.

Sự hy sinh thầm lặng của người cha và động lực vươn ra thế giới

Thông qua những thước phim chân thực cùng cuộc trò chuyện xúc động giữa hai cha con tại trường quay, người xem hiểu hơn về những hy sinh lặng thầm của người cha làm nghề sửa xe. Từng phải nghỉ học từ sớm để mưu sinh phụ giúp gia đình, ông dành trọn tuổi trẻ nỗ lực làm việc với hy vọng các con có cơ hội học tập tốt hơn mình ngày trước.

Từ những ký ức gian khó dưới mái nhà nhỏ, Nguyễn Tiến Đạt đã thấu hiểu giá trị của lao động và tình cảm gia đình. Sự biết ơn đối với đấng sinh thành trở thành động lực mạnh mẽ giúp cậu nuôi dưỡng khát vọng vươn xa, chạm tới những học bổng danh giá và mở ra hành trình mới trên đất Mỹ.

Câu chuyện không chỉ tôn vinh tinh thần hiếu học mà còn là lời tri ân sâu sắc dành cho những bậc cha mẹ luôn âm thầm làm điểm tựa vững chắc để con cái tự tin bước vào tương lai.