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Hậu trường chương trình Wild Live: Kịch bản thay đổi từng phút

Vũ Sơn30/07/2026 10:09

Phía sau những hình ảnh ấn tượng của Wild Live tại Vườn quốc gia Côn Đảo là hành trình ứng biến liên tục trước thời tiết khắc nghiệt và bài toán kỹ thuật phức tạp.

Thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp kéo dài 2 tiếng về thế giới hoang dã là bài toán phức tạp, đòi hỏi sự ứng biến linh hoạt trước các yếu tố thiên nhiên. Phía sau những khung hình ấn tượng của Wild Live tại Vườn quốc gia Côn Đảo là câu chuyện về kịch bản liên tục thay đổi cùng sự nỗ lực của ê-kíp sản xuất. BTV Chu Sỹ Thanh (Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài THVN) đã có những chia sẻ chi tiết về quá trình tác nghiệp đặc biệt này.

Hậu trường sản xuất chương trình Wild Live tại Côn Đảo

Thách thức từ khâu tiền kỳ và kỹ thuật truyền tải

Xuất thân từ mảng tin tức, phóng sự và tài liệu, BTV Chu Sỹ Thanh cho biết việc nhận nhiệm vụ tại Wild Live mang lại không ít lo lắng ban đầu. Khác với các chương trình quốc tế thường ghi hình trong môi trường sở thú có sự tương tác cao, sản xuất trực tiếp trên nền tảng số tại Việt Nam đối mặt với rào cản về việc hạn chế tương tác từ khán giả. Điều này đòi hỏi kịch bản phải đủ sức hút để duy trì người xem suốt thời lượng 2 tiếng phát sóng.

Để chuẩn bị, tổng đạo diễn đã xây dựng khung kịch bản trước nhiều tháng. Ê-kíp phải đến khảo sát thực tế tại các điểm đảo như Bông Lan, Bảy Cạnh, Hòn Tài, Hòn Tre và Hòn Trứng. Yêu cầu tuân thủ quy tắc bảo tồn tại Vườn quốc gia Côn Đảo đặt ra bài toán khó cho việc đặt góc máy: không thể tùy ý tiếp cận mà phải ưu tiên các góc quan sát từ xa để ghi lại tập tính tự nhiên của động vật.

BTV Chu Sỹ Thanh chia sẻ về quá trình thực hiện Wild Live

Bên cạnh đó, khâu kỹ thuật đường truyền là yếu tố sống còn. Trước khi phát sóng 10 ngày, ê-kíp đã tiến hành đo đạc, kiểm tra độ phủ sóng tại từng vị trí và đánh dấu trên bản đồ. Các phương án dự phòng như tích hợp hệ thống camera bảo vệ của Vườn quốc gia cũng được thiết lập nhằm duy trì tín hiệu khi thời tiết diễn biến xấu.

Ứng biến linh hoạt trước biến động thời tiết

Do đặc thù tác nghiệp giữa thiên nhiên, kịch bản chương trình liên tục phải điều chỉnh theo tình hình thực tế. Tại số phát sóng ở đảo Hòn Trứng, sóng lớn khiến cano không thể cập bến đúng kế hoạch, buộc ê-kíp phải chuyển hướng sang địa điểm dự phòng trước khi điều kiện thời tiết ổn định trở lại vào sát giờ lên sóng.

Ê-kíp kĩ thuật làm việc trong điều kiện khó khăn trên đảo

Nhiều sự cố kỹ thuật phát sinh đột ngột như mất điện diện rộng làm ảnh hưởng đến trạm thu phát sóng tại đảo Bảy Cạnh, hay mưa lớn trong số cuối cùng làm thay đổi toàn bộ khung cảnh quay. Trong các tình huống này, toàn bộ ê-kíp từ đạo diễn, quay phim đến MC và khách mời đều phải trực tiếp điều chỉnh nội dung ngay trên sóng.

Điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt và giá trị thực tiễn

Nhằm tuân thủ quy định bảo vệ môi trường tại Vườn quốc gia Côn Đảo, ê-kíp tuyệt đối không sử dụng túi nilon và phải tự chuẩn bị nhu yếu phẩm hạn chế. Tại các hòn đảo không có điện, nước ngọt hay bóng mát, đội ngũ sản xuất phải di chuyển từ sớm, làm việc dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sinh hoạt tối giản.

Tác nghiệp thực địa ghi hình các loài động vật hoang dã

Sự tham gia của các chuyên gia bảo tồn, nhà báo và nhiếp ảnh gia am hiểu địa phương giúp bổ sung kiến thức chuyên môn, cân bằng giữa tính khoa học và yếu tố truyền thông. Trải nghiệm thực tế tại Côn Đảo không chỉ mang lại những khung hình chân thực về hệ sinh thái tự nhiên mà còn góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho đội ngũ thực hiện lẫn khán giả theo dõi.

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        Hậu trường chương trình Wild Live: Kịch bản thay đổi từng phút
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