Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý với quan điểm về nhan sắc tự nhiên qua loạt ảnh ngày ấy và bây giờ Hoa hậu H'Hen Niê vừa chia sẻ loạt ảnh so sánh nhan sắc qua thời gian, khẳng định sự tự tin với vẻ đẹp tự nhiên và tinh thần lạc quan thay vì áp lực phải hoàn hảo.

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi công khai loạt hình ảnh so sánh ngoại hình giữa hiện tại và quá khứ. Động thái này không chỉ đơn thuần là việc nhìn lại hành trình thay đổi diện mạo mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về sự tự tin và chấp nhận quy luật tự nhiên của thời gian.

Triết lý về vẻ đẹp tự nhiên và "vốn tự có"

Trong bài đăng trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ một cách chân thành: "Nhan sắc có tuổi theo thời gian và vẫn đang dùng vốn của ba mẹ cho, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn yêu và tự tin những gì ba cho ạ". Câu nói mang tinh thần nhẹ nhàng, hài hước nhưng phản ánh góc nhìn thực tế của cô về sự thay đổi ngoại hình theo năm tháng cũng như thái độ tích cực đối với bản thân.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng H’Hen Niê vẫn giữ được vẻ đẹp đặc trưng với diện mạo khỏe khoắn, rạng rỡ và tràn đầy năng lượng. Đáng chú ý, khán giả đánh giá cao cách cô thẳng thắn nhìn nhận về nhan sắc, không chạy theo áp lực "hoàn hảo hóa" thường thấy trong giới giải trí.

H'hen Niê chia sẻ hình ảnh ngày ấy và bây giờ. Ảnh: Chụp màn hình

Hành trình giữ vững bản sắc sau đăng quang

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và sau đó lọt Top 5 Miss Universe 2018, H’Hen Niê luôn được biết đến là một trong những hoa hậu có phong cách sống giản dị và tư duy hiện đại. Cô không chỉ được yêu mến bởi ngoại hình khác biệt mà còn bởi sự chân thật trong cách chia sẻ về cuộc sống thường nhật.

Bài đăng lần này tiếp tục cho thấy hình ảnh một H’Hen Niê gần gũi, không đặt nặng các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe. Thay vì cố gắng tạo dựng một hình ảnh không tì vết, cô chọn cách nhìn nhận sự thay đổi của bản thân như một phần tự nhiên của cuộc sống. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm và coi đây là lời nhắc nhở về việc yêu thương bản thân.

Dù đã là mẹ 1 con nhưng nhan sắc của H'hen Nie vẫn cực kì cuốn hút. Ảnh: FBNV

Hiện tại, H’Hen Niê vẫn duy trì hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu, tham gia các dự án cộng đồng và đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều chiến dịch xã hội. Dù đã trải qua nhiều năm sau đăng quang, cô vẫn duy trì được sức hút riêng nhờ hình ảnh tích cực, năng lượng lạc quan và phong cách sống khác biệt giữa thị trường giải trí Việt Nam.