Hoa hậu Khánh Vân gây bất ngờ với diện mạo ngọt ngào trong phong cách trang điểm mới Hoa hậu Khánh Vân khiến người hâm mộ chú ý khi thay đổi phong cách trang điểm sắc sảo quen thuộc sang hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung và nhận về nhiều lời khen.

Hoa hậu Khánh Vân vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới trên trang cá nhân. Khác với phong cách sắc sảo và quyền lực thường thấy, người đẹp lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, ngọt ngào, mang lại nét trẻ trung và đầy cuốn hút.

Hình ảnh mới trong thiết kế đầm lụa cổ yếm

Trong bộ ảnh vừa đăng tải, Hoa hậu Khánh Vân chọn thiết kế đầm lụa màu đen với kiểu dáng cổ yếm lệch vai. Chi tiết dải lụa quấn cổ tạo điểm nhấn thanh lịch, tôn lên bờ vai thon cùng vóc dáng cân đối. Sự kết hợp giữa trang phục tối giản cùng phong cách trang điểm khác biệt mang đến cho nàng hậu một diện mạo mới mẻ.

Ngỡ ngàng với diện mạo mới của Hoa hậu Khánh Vân, fan suýt không nhận ra. (Nguồn: FBNV)

Lối trang điểm tông cam đào tôn vinh nét dịu dàng

Ở lần xuất hiện này, điểm nhấn nổi bật nằm ở phong cách trang điểm. Hoa hậu Khánh Vân tập trung điểm nhấn vào đôi mắt với hàng mi cong nhẹ, kết hợp kính áp tròng sáng màu giúp gương mặt thêm thu hút. Lớp má hồng tự nhiên cùng đôi môi tông cam đào mang đến nét tươi tắn.

Mái tóc dài uốn sóng nhẹ đan xen cùng đôi khuyên tai ngọc trai giúp tổng thể tạo hình thêm phần thanh lịch, nữ tính. Màn biến hóa này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Nhan sắc Hoa hậu Khánh Vân thăng hạng sau màn đổi phong cách trang điểm gây sốt. (Nguồn: FBNV)

Phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên trước màn lột xác của Hoa hậu Khánh Vân. Nhiều bình luận khen ngợi layout trang điểm này phù hợp, tôn lên các đường nét trên gương mặt và giúp người đẹp trông trẻ trung hơn.

Bên cạnh nét trang điểm, thần thái tự tin cùng vóc dáng thon gọn của Khánh Vân trong thiết kế ôm nhẹ cơ thể cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Hoa hậu Khánh Vân ghi dấu ấn với màn thay đổi phong cách đầy ấn tượng. (Nguồn: FBNV)

Nỗ lực làm mới hình ảnh trong mắt công chúng

Bằng việc thử nghiệm các phong cách trang điểm và thời trang đa dạng, Hoa hậu Khánh Vân tiếp tục duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang. Dù xuất hiện với vẻ ngoài cá tính hay dịu dàng, cô vẫn ghi dấu ấn nhờ thần thái cuốn hút và sự chủ động làm mới bản thân.