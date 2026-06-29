Hoa hậu Khánh Vân nhắn nhủ ngọt ngào và hứa sinh một đội bóng cho chồng Nhân dịp sinh nhật ông xã Nguyễn Long, Hoa hậu Khánh Vân đã tự tay chuẩn bị bữa ăn và gửi lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Nàng hậu khiến khán giả thích thú khi tiết lộ kế hoạch sinh cho chồng một đội bóng trong tương lai.

Hoa hậu Khánh Vân vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc bên ông xã Nguyễn Long nhân dịp sinh nhật anh. Không chỉ trổ tài vào bếp, người đẹp còn công khai gửi lời nhắn nhủ đầy hài hước và ngọt ngào về kế hoạch xây dựng tổ ấm trong tương lai.

Khoảnh khắc đời thường ấm cúng bên ông xã

Để chuẩn bị cho ngày đặc biệt của chồng, Khánh Vân đã tự tay vào bếp thực hiện các món ăn truyền thống như bánh xèo và bánh bông lan. Dù từng nhiều lần thừa nhận bản thân không quá giỏi công việc nội trợ, nàng hậu vẫn dành nhiều tâm huyết để chăm chút cho bữa ăn gia đình. Sự nỗ lực này đã khiến nhiếp ảnh gia Nguyễn Long không khỏi bất ngờ và cảm động.

Hoa hậu Khánh Vân vào bếp nấu món bánh xèo nhân dịp sinh nhật chồng.

Trong đoạn video được chia sẻ, cặp đôi duy trì cách xưng hô "cậu - mợ" thân mật, tạo cảm giác gần gũi và giản dị. Khi thưởng thức món ăn do vợ nấu, ông xã Khánh Vân đã dành lời khen dí dỏm, ví von vị ngọt của món ăn cũng giống như tình yêu mà cô dành cho anh. Những tương tác tự nhiên này nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ.

Lời hứa về một đội bóng tương lai

Đáng chú ý nhất trong dịp này chính là dòng trạng thái đầy tình cảm mà Khánh Vân gửi đến chồng. Cô viết: "Sinh nhật này mợ sẽ sinh cho cậu một đội banh, kèm luôn dự bị nha". Lời khẳng định về mong muốn sớm có thêm thành viên mới trong gia đình đã khiến bài đăng nhận về lượng tương tác lớn chỉ sau thời gian ngắn.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hoa hậu Khánh Vân và chồng.

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp đôi. Nhiều người kỳ vọng gia đình nhỏ sẽ sớm đón tin vui như lời chia sẻ của nàng hậu.

Sự chuyển mình từ sàn diễn đến tổ ấm gia đình

Kể từ khi chính thức kết hôn vào năm 2024, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 dường như kín tiếng hơn trong các hoạt động giải trí để tập trung vun vén cho gia đình. Thay vì những hình ảnh lộng lẫy trên sàn catwalk, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bình dị như cùng chồng đi du lịch, vào bếp hay chăm sóc lẫn nhau.

Ông xã từng tổ chức tiệc sinh nhật lãng mạn cho Khánh Vân.

Sự thấu hiểu và sẻ chia là bí quyết giúp cuộc sống hôn nhân của cả hai luôn tràn ngập tiếng cười. Không chỉ Khánh Vân biết cách tạo bất ngờ cho chồng, mà nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng thường xuyên thể hiện sự tâm lý khi tự tay chuẩn bị những bữa tiệc lãng mạn vào các dịp kỷ niệm của vợ.

Vợ chồng Hoa hậu Khánh Vân đồng hành trong nhiều sự kiện giải trí.

Nhìn lại hành trình từ khi đăng quang đến nay, có thể thấy Khánh Vân đang tận hưởng giai đoạn hạnh phúc mới trong vai trò người phụ nữ gia đình. Dù bận rộn với các dự án cá nhân, cô vẫn khẳng định gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu và may mắn khi luôn có sự đồng hành, ủng hộ tuyệt đối từ người bạn đời.