Hoa hậu Kỳ Duyên gây chú ý khi công khai bày tỏ sự yêu mến đặc biệt dành cho Thiên Ân Kỳ Duyên vừa đăng tải bộ ảnh mới bên Thiên Ân kèm dòng trạng thái đầy tình cảm, nhận về nhiều phản ứng tích cực và sự yêu mến từ cộng đồng người hâm mộ.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh thân thiết bên Thiên Ân kèm theo lời bày tỏ tình cảm trực tiếp. Hành động chân thành cùng sự ăn ý của cả hai đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo khán giả.

Bộ ảnh đầy ăn ý và lời nhắn gây chú ý của Kỳ Duyên

Trong loạt hình mới chia sẻ trên trang cá nhân, Kỳ Duyên cùng Thiên Ân lựa chọn những trang phục có thiết kế điệu đà, tôn lên vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch. Hai người đẹp liên tục tạo nhiều dáng chụp gần gũi như khoác vai, tựa sát vào nhau và trao cho nhau ánh nhìn đầy ăn ý trước ống kính.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo thu hút, Kỳ Duyên còn công khai thể hiện sự yêu mến dành cho người em thân thiết bằng dòng trạng thái hài hước: "Ưng bộ đồ, nhưng ưng bạn kế bên hơn nhiều".

Kỳ Duyên thoải mái bày tỏ sự yêu mến dành cho Thiên Ân.

Phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng

Ngay bên dưới bài viết, đông đảo khán giả đã để lại nhiều bình luận thích thú trước cách Kỳ Duyên thể hiện tình cảm với đồng nghiệp. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện cùng nhau.

Các lời khen ngợi về sắc vóc và sự chân thành trong tình bạn của hai hoa hậu nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường dành thời gian ở bên nhau trong cuộc sống đời thường.

Mối quan hệ gắn kết của các người đẹp trong showbiz

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân vốn nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian qua. Cả hai thường xuyên đồng hành tại các sự kiện, hoạt động của giới sắc đẹp cũng như không ngần ngại dành cho nhau những lời động viên chân thành trên mạng xã hội.

Việc các người đẹp thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thường, cùng tham gia sự kiện hay ủng hộ các dự án của nhau giúp khán giả nhìn thấy góc nhìn gần gũi, chân thành phía sau ánh đèn sân khấu.