Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân gây chú ý khi thanh lý loạt đồ hiệu giá trị Sau khi dọn dẹp nhà cửa, Hoa hậu Kỳ Duyên cùng Đoàn Thiên Ân quyết định thanh lý nhiều món đồ hiệu cá nhân vẫn còn mới để tránh lãng phí. Danh sách các món đồ có giá trị từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng đang trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi thông báo mở đợt thanh lý đồ cá nhân trên trang cá nhân. Theo chia sẻ, sau quá trình cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân dọn dẹp nhà cửa, cả hai phát hiện nhiều món đồ vẫn còn mới nhưng không còn nhu cầu sử dụng nên quyết định bán lại nhằm tránh lãng phí.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thanh lý nhiều đồ đạc sau khi dọn nhà.

Loạt đồ hiệu đắt giá lên sàn thanh lý

Ban đầu, nhiều khán giả dự đoán đây chỉ là một đợt thanh lý quần áo, phụ kiện thông thường. Tuy nhiên, khi danh sách sản phẩm được công khai, không ít người ngỡ ngàng bởi đa số đều là hàng hiệu cao cấp với mức giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là các mẫu túi xách đình đám từng gắn liền với hình ảnh thời trang của Kỳ Duyên, trong đó có chiếc được rao bán với giá 75 triệu đồng. Bên cạnh túi xách, nàng hậu còn đăng bán nhiều phụ kiện khác như ví, mũ và các món đồ thời trang sành điệu.

Phản ứng hài hước từ cộng đồng mạng

Mức giá của loạt sản phẩm thanh lý nhanh chóng trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước về việc giá trị các món đồ vượt quá ngân sách cá nhân, tạo nên những màn tương tác thú vị dưới bài đăng.

Trước phản ứng sôi nổi của người hâm mộ, Kỳ Duyên nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng cô chủ yếu tập trung thanh lý các dòng túi xách và phụ kiện hàng hiệu. Chia sẻ này càng khiến bài viết nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Nhiều khán giả phản ứng hài hước sau khi xem đồ thanh lý của Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Sự đồng hành của hai nàng hậu nổi tiếng

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và gần đây nhất đã giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2024, lọt vào Top 30 Miss Universe toàn cầu. Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, từng lọt Top 20 Miss Grand International 2022.

Thời gian gần đây, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án công việc cũng như đời sống thường ngày. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên và gu thời trang hiện đại của cả hai luôn nhận được sự đánh giá cao và yêu mến từ đông đảo khán giả.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đồng hành với nhau, được nhiều khán giả yêu mến.