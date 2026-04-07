Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe thần thái sang trọng và đôi chân 1,22 m trong bộ ảnh Dior mới Miss World Vietnam 2019 Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, tối giản trong màn kết hợp cùng Dior, khẳng định vị thế nàng hậu tri thức.

Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh vừa công bố bộ ảnh mới hợp tác cùng thương hiệu thời trang cao cấp Dior. Với tạo hình tối giản nhưng đầy cuốn hút, nàng hậu tiếp tục khẳng định phong cách cá nhân ổn định và sự thăng hạng về nhan sắc sau 6 năm đăng quang.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản và thần thái thời trang cao cấp

Trong bộ ảnh lần này, Lương Thùy Linh lựa chọn trang phục với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen. Sự kết hợp này tuân thủ triệt để tinh thần thanh lịch của Dior, tập trung vào phom dáng và sự tinh tế thay vì các chi tiết cầu kỳ. Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng kiểu tóc buộc gọn giúp tôn vinh những đường nét thanh tú trên gương mặt của người đẹp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh khoe trọn đôi chân đắt giá trong bộ ảnh mới.

Thông số hình thể ấn tượng và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong loạt ảnh là đôi chân dài 1,22 m trên tổng chiều cao 1,78 m của Lương Thùy Linh. Đây được xem là một trong những chỉ số hình thể ấn tượng nhất trong giới người mẫu tại Việt Nam. Cách tạo dáng linh hoạt từ sải bước ngoài trời đến các khung hình tĩnh đều thể hiện sự am hiểu về góc máy, giúp tỷ lệ cơ thể được phô diễn một cách tự nhiên và thời thượng.

Lương Thùy Linh là nàng hậu có đôi chân thuộc Top dài nhất ở Việt Nam.

Hành trình khẳng định vị thế hoa hậu tri thức và đa năng

Không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu, người đẹp quê Cao Bằng còn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng. Xuất thân từ Đại học Ngoại thương và sở hữu nền tảng ngoại ngữ tốt, cô thường xuyên đảm nhận các vai trò quan trọng như MC, đại sứ thương hiệu và đảm nhận vị trí chủ chốt trên các sàn diễn thời trang lớn. Sự chuyển mình từ vẻ đẹp trong trẻo thời mới đăng quang sang hình tượng trưởng thành, sắc sảo đã giúp cô duy trì sức hút bền vững trong làng giải trí.

Lương Thùy Linh không chỉ có nhan sắc mà còn sở hữu học vấn ấn tượng.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Lương Thùy Linh còn được đánh giá cao nhờ lối sống văn minh và tích cực tham gia các hoạt động truyền cảm hứng cho giới trẻ. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc, tri thức và kỹ năng chuyên môn đã giúp cô trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ ưu ái lựa chọn.