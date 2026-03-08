Hoa hậu Mai Phương Thúy gây chú ý với nhan sắc cuốn hút trong lần hiếm hoi tái xuất sự kiện Tái xuất tại sự kiện thời trang, Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý nhờ phong cách thanh lịch, nhan sắc cuốn hút cùng chia sẻ hài hước trên trang cá nhân.

Hoa hậu Mai Phương Thúy vừa có màn xuất hiện hiếm hoi tại một sự kiện thời trang quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của làng giải trí. Người đẹp lựa chọn trang phục mang phong cách thanh lịch, tôn lên chiều cao nổi bật cùng vóc dáng cân đối. Dù đã đăng quang gần hai thập kỷ, nàng hậu vẫn giữ được thần thái sang trọng cùng nhan sắc được đánh giá là không có nhiều thay đổi theo thời gian.

Mai Phương Thúy khoe visual "hút hồn" trong lần xuất hiện mới nhất. Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái hài hước và phản ứng của người hâm mộ

Bên cạnh hình ảnh lộng lẫy tại sự kiện, Mai Phương Thúy còn khiến người hâm mộ thích thú khi cập nhật dòng trạng thái hóm hỉnh trên trang cá nhân. Cô viết: "Đâu được mang vợt đi xem nên tôi đành quay lại với guồng quay của thời trang cao cấp. Đây là tôi với dáng vẻ đầy sự phán xét".

Sự gần gũi và tính cách hài hước của Mai Phương Thúy nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bên cạnh những lời khen dành cho sắc vóc mặn mà, không ít khán giả bày tỏ sự mong muốn cô sẽ xuất hiện thường xuyên hơn tại các hoạt động giải trí sau thời gian dài vắng bóng.

Mai Phương Thúy chăm chỉ cập nhật ảnh đời thường ở trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Lối sống kín tiếng và niềm đam mê thể thao

Trong nhiều năm qua, Mai Phương Thúy chọn nhịp sống khá kín tiếng. Cô hạn chế lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc để tập trung cho công việc cá nhân và cuộc sống riêng. Dù vậy, người đẹp vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

Mai Phương Thúy có niềm vui với việc chơi thể thao, cô thường dành thời gian rảnh để đến sân tập luyện. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cô dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho việc tập luyện thể thao để duy trì sức khỏe và vóc dáng. Màn tái xuất của các hoa hậu sau thời gian vắng bóng luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm từ công chúng, không chỉ ở diện mạo hay phong cách mà còn ở những góc nhìn cuộc sống đầy tích cực.